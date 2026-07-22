Opinió
Carta d'una lectora "El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes"
L'autora expressa el seu malestar: "La senyalització és clara"
Envia la teva carta
Prohibit gossos
Rosanna Puig | L’escala
Vull expressar el meu malestar per una situació que es repeteix cada estiu a les nostres platges: la presència de gossos en zones on el seu accés està expressament prohibit. La senyalització és clara i hi ha platges habilitades específicament per als animals de companyia, per la qual cosa no s’entén que alguns propietaris ignorin la normativa. Amb freqüència, quan se’ls recorda la prohibició, argumenten que el seu gos està controlat. No obstant, aquestes raons no justifiquen incomplir unes normes que busquen garantir la convivència, la higiene i el gaudi de tots els usuaris. El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes.
Si cada persona decideix quan complir-les segons el seu criteri, deteriorarem la convivència i el respecte mutu. Davant aquest incivisme, una solució podria ser que l’autoritat local realitzés rondes periòdiques de control i informació a les platges afectades. La seva presència tindria un efecte dissuasori i contribuiria al compliment d’una norma pensada per protegir un espai que ens pertany a tots.
- L'històric restaurant-estanc l'Avellaneda de Girona tanca per falta de relleu generacional
- 365 Obrador s'instal·la a Olot malgrat algunes queixes locals
- Els Mossos alerten del 'mètode de la sembra': el robatori silenciós que cada cop és més habitual als aparcaments
- Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga
- Necrològiques del 21 de juliol de 2026 Necrològiques del 20 de juliol de 2026
- Vinícius passa per quiròfan: així li ha quedat el seu nou rostre
- El gest de Pedro Porro a la final del Mundial: «Hola, Peralada! Una abraçada a tots»
- Els aliments que ajuden a combatre la inflamació crònica, segons l’OCU