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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

L'Escala
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Carta d'una lectora "El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes"

L'autora expressa el seu malestar: "La senyalització és clara"

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Un parell de gossos passejant arran de mar.

Un parell de gossos passejant arran de mar. / ACN

Prohibit gossos

Rosanna Puig | L’escala

Vull expressar el meu malestar per una situació que es repeteix cada estiu a les nostres platges: la presència de gossos en zones on el seu accés està expressament prohibit. La senyalització és clara i hi ha platges habilitades específicament per als animals de companyia, per la qual cosa no s’entén que alguns propietaris ignorin la normativa. Amb freqüència, quan se’ls recorda la prohibició, argumenten que el seu gos està controlat. No obstant, aquestes raons no justifiquen incomplir unes normes que busquen garantir la convivència, la higiene i el gaudi de tots els usuaris. El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes.

Si cada persona decideix quan complir-les segons el seu criteri, deteriorarem la convivència i el respecte mutu. Davant aquest incivisme, una solució podria ser que l’autoritat local realitzés rondes periòdiques de control i informació a les platges afectades. La seva presència tindria un efecte dissuasori i contribuiria al compliment d’una norma pensada per protegir un espai que ens pertany a tots.

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"El problema no és estar a favor o en contra dels gossos, sinó respectar les regles comunes"

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