Opinió
Carta d'una lectora: "Cada dia que passa és un dia més en què aquesta persona continua sense una solució"
L'autora demana que "l’Administració actuï amb diligència, que compleixi la seva obligació de donar resposta als ciutadans"
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Quan un certificat administratiu es converteix en un obstacle insalvable
Maria Glòria Casadevall Font | Corçà
Voldria denunciar una situació que vivim amb l’Ajuntament de Corçà i que, malauradament, està afectant una persona amb gran dependència.
El passat 30 d’abril de 2026 vam sol·licitar un certificat d’empadronament d’una persona que porta tota la vida vivint a Corçà. Ens van demanar una autorització signada, després una còpia del DNI i, posteriorment, que indiquéssim el motiu de la petició. Vam aportar tota la documentació requerida.
Han passat gairebé tres mesos i encara no hem rebut ni el certificat ni cap resolució escrita que expliqui el motiu del retard. Hem anat repetidament a l’Ajuntament, hem trucat, hem demanat explicacions i només hem obtingut respostes verbals, sense cap justificació clara.
Aquest certificat no és un simple tràmit administratiu. És imprescindible per tramitar unes ajudes destinades a adaptar l’habitatge d’una persona amb grau III de dependència (gran dependència), que necessita una plataforma elevadora per poder entrar i sortir de casa seva. Cada dia que passa sense aquest document és un dia més en què aquesta persona continua sense una solució que li permetria tenir una vida una mica més digna i autònoma.
No busquem cap tracte de favor. Només demanem que l’Administració actuï amb diligència, que compleixi la seva obligació de donar resposta als ciutadans i que, si hi ha algun impediment legal, el comuniqui per escrit i de manera motivada.
Confiem que donar a conèixer aquesta situació serveixi perquè es resolgui aquest cas i perquè cap altra família hagi de passar pel mateix.
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