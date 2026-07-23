Opinió
Zapatero està perdut
Zapatero està perdut. Potser no és la manera més elaborada, però sí la més breu d’exposar-ho:
Està perdut en la mesura que la seva defensa penal s’ha enfonsat, l’últim dic de contenció. Ara mateix, el judici a l’Audiència Nacional està gairebé garantit, i ningú no s’atreviria a descartar una condemna.
Convé recordar, com en el cas d’Aldama, que els Julitos no necessiten «aportar proves». Ells mateixos demostren els fets, perquè van ser escollits per l’expresident del PSOE per a una maniobra esgarrifosa.
Està perdut, i aquí és on ens dol, com a causa perduda. L’únic president del Govern sense corrupció al seu gabinet truca, segons els implicats, des d’un telèfon ocult, selecciona acuradament un testaferro, camufla les comissions en societats instrumentals i intenta desvincular-se’n personalment. Hi ha pocs corruptes de l’ampli mapa nacional que presumptament hagin recorregut amb tanta intensitat al manual complet d’Uno de los nuestros.
Està perdut com a brúixola del PSOE, després d’haver-li guanyat a Sánchez les eleccions del 2023, ara se sap que, en agraïment, a canvi de presumptes compensacions econòmiques gens menors. El dany moral a l’esquerra s’agreuja quan queda al descobert el regal de 53 milions d’euros no retornats a Plus Ultra per part del Consell de Ministres, uns diners que, segons la investigació, van ser desviats immediatament al blanqueig de capitals a gran escala.
Està perdut en el sentit de desorientat, desvinculat de si mateix. Fa vergonya imaginar-lo cobert de joies milionàries que marquen un abans i un després, esbossant una excusa al jardí de la seva luxosa residència després de la imputació, declarant amb balbuceigs davant del jutge, confiant en els seus Julitos com si Aldama no hagués existit mai.
Està perdut i no es pot descartar el risc que arrossegui en la seva perdició aquells que l’han defensat amb tant de zel. No només els portaveus que compten les seves intervencions per mentides, sinó també els qui avui acusen, des de l’esquerra!, els Julitos de no haver-se mantingut callats, d’incomplir la sagrada omertà. No entenen que a la gent no li agradi anar a la presó, fins i tot en nom d’algú tan agradable com Zapatero.
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