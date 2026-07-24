Opinió
El camí que transforma vides
Cada estiu, quan arriba la festivitat de Sant Jaume, moltes poblacions celebren la seva festa major. Hi ha carrers engalanats, trobades geganteres i actes populars que formen part del patrimoni humà i cultural dels nostres pobles. Però darrere de la festa hi ha una persona que continua tenint molt a dir als homes i dones del segle XXI: l’apòstol Jaume.
Sovint coneixem més les tradicions que envolten el seu nom que no pas la seva història. Jaume, conegut com el Major, era un pescador de Galilea. Juntament amb el seu germà Joan, va deixar les xarxes per seguir Jesús. Va ser un dels deixebles més propers al Mestre i va compartir amb ell alguns dels moments més importants de la seva vida pública.
Més enllà de les dades històriques, hi ha un aspecte que sempre m’ha cridat l’atenció: Jaume era una persona en camí. Va deixar enrere les seguretats per emprendre una aventura que no sabia on el portaria. No va seguir una ideologia ni un projecte de poder. Va seguir una persona que li va canviar la vida. Potser per això la seva figura continua essent actual. Vivim en una societat amb moltes eines per orientar-se, però que sovint es pregunta cap on va. Tenim més informació que mai i, en canvi, no sempre sabem trobar sentit a què vivim. La història de Jaume ens recorda que la vida és també un camí interior, una recerca constant, una invitació a sortir de nosaltres mateixos.
La tradició situa la seva presència a la península Ibèrica i vincula les seves restes a Santiago de Compostel·la, un indret que amb el pas dels segles s’ha convertit en destinació de milions de pelegrins. Però el veritable valor del Camí de Sant Jaume no rau només en el destí final. Molts dels qui l’han recorregut expliquen que el més important és el que descobreixen durant el trajecte: el silenci, l’esforç compartit, la solidaritat espontània, les converses inesperades i el temps per pensar.
En una època marcada per la velocitat, el camí ensenya a caminar. En una societat acostumada a competir, el pelegrinatge ensenya a compartir. I en un món ple de soroll, ajuda a escoltar.
Per això Sant Jaume no és només una figura del passat. És el símbol d’una actitud davant la vida: la de qui no es conforma a quedar-se quiet. La de qui busca, pregunta i avança. La de qui descobreix que la fe no és una meta assolida d’una vegada per sempre, sinó un recorregut que es construeix dia rere dia.
Potser aquesta és la raó per la qual, segles després, continuem recordant el seu nom. No tant per les llegendes ni pels monuments, sinó perquè representa una invitació permanent a posar-nos en camí. I tots, d’una manera o altra, som caminants.
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