Opinió
«La Odisea»: veure cine en majúscules
Feia molt de temps que no veia una sala de cinema plena: 450 persones en absolut i benvingut silenci –menjadors de crispetes, abstinguin-se– durant prop de tres hores als cines Phenomena de Barcelona per veure i sentir en versió original La Odisea del director Christopher Nolan. Hi havia cua per entrar-hi des de tres quarts d’hora abans. Espero que el cinema esmeni aquest error: no es poden vendre entrades sense assignar seients. Edat mitjana de l’auditori: 35 anys. Preu entrada: 18 euros. Les vendes per endavant s’han anat esgotant a tot el món als cinemes que permeten observar la pel·lícula amb totes les propietats tecnològiques, sistema Imax, amb què va ser gravada per complet. Al seu pressupost de producció, 250 milions de dòlars, se li uneixen 125 milions més en campanyes de màrqueting. Les expectatives de l’estudi són arribar als mil milions a taquilla, superant els 975 que va recaptar Oppenheimer, el darrer gran èxit de Nolan. Aquest s’emportarà un 15% dels ingressos finals com a coproductor amb Emma Thomas, la seva dona, que ingressarà un 5%.
Per comparar les xifres de La Odisea amb altres pel·lícules, la més taquillera de la història continua sent Avatar (2009), gairebé 3.000 milions. Jurassic World. Dominion (2022) i Star Wars, el despertar de la força (2015) van ser les més cares de produir, al voltant de 650 milions totes dues. L’empresa de mesurament d’audiències al sector de l’oci Remtrak estima que aquest any hi tornarà a haver un nou rècord històric de recaptació a taquilla a tot el món, superant el 2019, abans de la pandèmia.
Pel·lícules com La Odisea són claus per a la recuperació del cinema en majúscules, per veure en pantalla gran i gaudir. L’onada de comentaris favorables i crítics sobre el guió, el seu desenvolupament i intèrprets (paper estel·lar de Matt Damon com Ulisses i d’Anne Hathaway com Penèlope) no fan més que afavorir el debat sobre la interpretació lliure d’una de les obres clau de la nostra civilització, generadora de tesis de tots colors.
La Odisea, filmada durant 91 dies al llarg de sis països, va arribar a tenir 2.000 extres en una de les escenes cimeres –el setge de Troia–. Excessivament violenta i desagradable en alguns moments, amb una absoluta falta d’erotisme –molt present al poema d’Homer i en versions passades del cinema–, el film de Nolan sorprèn per evitar alguns dels personatges clau de la història original o parts del llibre homèric més reconeguts. Sense necessitat de revelar el que és fonamental, també peca d’un excés de correcció política per adequar-lo a l’actualitat del segle XXI.
No deixa indiferent. L’entusiasme de La Odisea de Nolan ha estat compartit per historiadores de l’antiguitat com Mary Beard i per analistes polítiques com Anne Applebaum, que la resumeix així: «Hi ha moltes idees sobre les quals reflexionar, però aquesta destaca per sobre de totes: no trenquis les regles més fonamentals de la teva civilització, o en cas contrari podria ensorrar-se i cremar al teu voltant».
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