Opinió
La pregunta
Hi ha preguntes que no busquen una dada, sinó un mirall. Quan un periodista posa damunt la taula la qüestió del respecte que un líder es té a si mateix, no interroga el seu estat d’ànim, sinó l’arquitectura moral que sosté les seves decisions. En el context de l’OTAN, on tot sembla regir-se per balances de despesa, per inventaris de capacitats i per eloqüents promeses de dissuasió, recordar que el poder també és una qüestió de dignitat resulta, alhora, incòmode i necessari. La incomoditat no és casual: les sales on es negocien escuts defensius i dependències de tercers han après a considerar ingènues totes les paraules que no cotitzen a la borsa del «realisme». I, tanmateix, és justament en aquests espais on la paraula dignitat fa més feina.
Havia acabat la cimera de l’Aliança Atlàntica. El seu secretari general, el neerlandès Mark Rutte celebrava una roda de premsa l’objecte de la qual era el contingut explicable d’aquesta. Quan es va passar a l’apartat de preguntes, el periodista danès Rasmus Svaneborg es va aixecar, va agafar el micròfon i va llançar a Rutte una pregunta que semblava fora de lloc. No era sobre el 5% de la despesa militar, ni sobre Ucraïna, ni tampoc sobre la compra d’armes dels aliats europeus als Estats Units de Nord-amèrica. Li va preguntar si això de seure allà, en silenci, mentre Trump parlava de conquerir Groenlàndia i menyspreava aliats com Espanya, no afectava el respecte que Rutte té per si mateix. La pregunta semblava una dissonància, però no per ella mateixa sinó per l’espai on es va fer. La cimera està feta perquè només sembli seriós parlar de despesa, de capacitats, de dissuasió. Qualsevol paraula aliena a la freda comptabilitat de l’Aliança apareix marcada d’antuvi com a ingènua. Fer-la en l’espai públic, en ple llenguatge diplomàtic, fou com trencar l’encanteri del saló on tots han acordat no veure el que tots veuen. En pronunciar-la en veu alta, Svaneborg va dir allò que la gramàtica oficial prohibeix dir: que els nord-americans ens estan humiliant, i que el silenci dels nostres és una forma de consentiment.
Partim d’una hipòtesi que inquieta: que Mark Rutte, avui secretari general de l’OTAN, tendeix a complaure el president Ronald Trump, tant en la intimitat dels despatxos com sota la llum impietosa de les rodes de premsa. Aquesta deferència, que molts europeus perceben com una concessió, no és només una anècdota diplomàtica; és un símptoma. Diu alguna cosa sobre la relació que Europa manté amb la seva pròpia capacitat de decidir i amb el valor que atorga a la seva veu. Si el cap d’una aliança que es proclama comunitat de democràcies assumeix com a reflex l’afalac cap al més poderós, el missatge que s’emet és clar: la jerarquia pesa més que la convicció, i l’oportunitat, més que el principi.
Però el problema no és només d’estil. Quan, davant afirmacions que redueixen Europa a una peça intercanviable –un territori que es pot «conquerir» o un aliat que es pot «utilitzar»–, la resposta no és la correcció ni la serenitat ferma, sinó el silenci o la complicitat gestual, allò que es dilueix no és un protocol, sinó un fonament. Kant ho diria amb la seva fredor precisa: cap persona, i, per extensió, cap poble, no pot ser tractat merament com un mitjà. Si el nostre discurs públic amaga aquesta veritat darrere d’estratègies i calendaris, el que es perd no és una discussió acadèmica, sinó la brúixola.
Dir que l’autorespecte és previ a l’estratègia no és una floritura retòrica. Vol dir que sense la consciència íntima que hi ha límits inviolables, sense el reconeixement que hi ha coses que no es poden «negociar» perquè no tenen preu, com ara Groenlàndia, o que cap aliat no pot assenyalar a un tercer i menystenir-lo, tota arquitectura de defensa queda condemnada a ser subcontractada. Es pot llogar un paraigua, però no es pot llogar la pluja perquè no caigui. Si a Europa s’acostuma a confondre prudència amb autoenviliment, el resultat és previsible: la subordinació consentida deixa de fer mal i esdevé hàbit; i, quan un hàbit s’instal·la, la llibertat ja no és un horitzó, sinó un record.
Per això, quan un periodista pronuncia la paraula «dignitat» en una sala on regnen els silencis, no està desentonant: està afinant l’instrument. I quan interroga, ni que sigui de manera implícita, el secretari general, preguntant-li si la seva posició davant d’un poder que menysprea aliats i somia annexionar territoris no l’empeny a trair-se, no busca una confessió, sinó una rectificació. La rectificació no és un gest teatral; és un canvi d’eix. Deixar de complaure no vol dir començar a desafiar per sistema; vol dir, simplement, recuperar la verticalitat que permet dir sí quan cal i no quan Trump vol, sense que la gravetat dels equilibris estratègics converteixi cada sí en submissió i cada no en temeritat.
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