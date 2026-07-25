Opinió
Un dia com avui
Un dia com avui, però de fa tres anys (26 de juliol de 2023), Carla Fernández Gutiérrez va sortir de l’Hotel Peninsular després d’acabar el seu torn de feina. Feia uns mesos que havia començat a treballar-hi com a recepcionista. Li agradava el turisme, parlava diversos idiomes i creia que Girona era un lloc ideal per progressar i fer-hi carrera.
Un dia com avui, la Blanca, la seva mare, l’esperava asseguda al banc que aleshores hi havia a l’avinguda de Sant Francesc. La Carla plegava a les onze de la nit i a la seva mare no li agradava que fes sola el camí fins al seu pis del carrer Bilbao, 11, al barri de Sant Narcís. Per això feien sempre el mateix recorregut. La Carla no es canviava els talons en aquell banc, sinó una mica més enllà. La imatge de l’hotel ho era tot per a ella. Aquell dia, un dia com avui, va comentar algun estira-i-arronsa amb la directora. Més endavant, la seva mare lamentaria que l’últim dia de la seva vida hagués estat preocupada per la feina.
Quan van arribar al pis, la Blanca va estar a punt de pujar, com feia de vegades. Aquella nit, una nit com la que serà avui, calorosa i tranquil·la, va deixar que la Carla pugés sola. Devia estar cansada i amb gana, va pensar, després de la jornada laboral. La Carla va desconnectar l’alarma des del carrer, abans d’entrar, per no fer soroll i respectar el descans dels veïns. Toni Montpart, la seva exparella, l’estava esperant amb la cara coberta per una caputxa. La seva intenció era interceptar-la al replà i fer-li pagar tota la seva frustració, segons explicaria més tard. Havia estat la seva parella uns set anys abans.
Fins que es va descobrir el cos, l’endemà, 27 de juliol de 2023, un dia qualsevol com ho serà demà, hi va haver un intent de construir una coartada, que no va funcionar. Montpart va confessar. Com que la Carla era gironina, la història va commocionar la ciutat. Pel seu absurd, per la seva tragèdia. El judici està programat per a l’octubre d’aquest any. La Blanca espera que la condemna ajudi a tancar una ferida.
Avui, diumenge 26 de juliol, al Parc del Jardí de l’Infància de Girona (al costat del refugi antiaeri), es farà a les 19.00 hores l’homenatge pels tres anys de l’assassinat de Carla Fernández Gutiérrez. Tres anys després de la desaparició física de la Carla, els casos continuen. Estaria bé que això despertés consciències. Que ens tornés a portar les veus de les víctimes i dels seus familiars. Que no sigui que un dia com avui ens hàgim de tornar a reunir per recordar una altra dona víctima de la violència.
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