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Opinió

Pere Codina i Gironella

Pere Codina i Gironella

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Mn. Àngel Caldas, un sacerdot de bondat

Hi ha persones que passen per la nostra vida i que, malgrat els anys, continuen presents dins nostre. Per a mi, Mn. Àngel Caldas és una d’aquestes persones.

La notícia de la seva mort m’ha fet recordar la seva bondat. Va ser professor i tutor meu durant els meus anys d’estudi al Seminari-Col·legi de Santa Maria del Collell, però avui el recordo sobretot com un gran amic i un bon sacerdot.

Mn. Àngel tenia una manera de fer serena i humana. Sabia estar al costat de les persones, escoltar-les i oferir-los consol. Durant molts anys va exercir com a penitencier de la catedral de Girona, una tasca que demana saber acollir, comprendre i acompanyar. I crec que ell tenia aquest do.

Dono gràcies a Déu per haver conegut Mn. Àngel i per tot el bé que va fer al llarg de la seva vida.

La fe ens ensenya que la vida no s’acaba amb la mort. I avui estic segur que Déu espera Mn. Àngel amb els braços oberts, perquè va ser un home de fe, un bon sacerdot i una persona que va saber fer el bé.

Descansa en pau, estimat amic.  

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