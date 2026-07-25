Opinió
Mn. Àngel Caldas, un sacerdot de bondat
Hi ha persones que passen per la nostra vida i que, malgrat els anys, continuen presents dins nostre. Per a mi, Mn. Àngel Caldas és una d’aquestes persones.
La notícia de la seva mort m’ha fet recordar la seva bondat. Va ser professor i tutor meu durant els meus anys d’estudi al Seminari-Col·legi de Santa Maria del Collell, però avui el recordo sobretot com un gran amic i un bon sacerdot.
Mn. Àngel tenia una manera de fer serena i humana. Sabia estar al costat de les persones, escoltar-les i oferir-los consol. Durant molts anys va exercir com a penitencier de la catedral de Girona, una tasca que demana saber acollir, comprendre i acompanyar. I crec que ell tenia aquest do.
Dono gràcies a Déu per haver conegut Mn. Àngel i per tot el bé que va fer al llarg de la seva vida.
La fe ens ensenya que la vida no s’acaba amb la mort. I avui estic segur que Déu espera Mn. Àngel amb els braços oberts, perquè va ser un home de fe, un bon sacerdot i una persona que va saber fer el bé.
Descansa en pau, estimat amic.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un xoc frontal deixa tres ferits, un d'ells crític, a la C-66 a Sant Julià de Ramis
- Compte: Hisenda aclareix quines transferències entre familiars han de tributar
- Detenen dos homes per intentar estafar bars i restaurants amb l'engany del canvi de bitllets a Ripoll
- Aquestes pel·lícules en cinta VHS poden donar-te fins a 3.600 euros
- La gran decisió de Cubarsí
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Necrològiques del 24 de juliol de 2026