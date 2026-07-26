Opinió
Cristina Alarcón
Mossèn Àngel Caldas, un saltenc per devoció
La Diada de Sant Jaume de Salt, en plena celebració de la festa major, se’ns va entristir amb la notícia de la mort de mossèn Àngel Caldas, als 98 anys. Un cassanenc de naixement, però un saltenc d’adopció per la seva llarga tasca pastoral al capdavant de la parròquia de Sant Jaume. De fet, el seu primer destí un cop ordenat ja va ser la vila saltenca, però no va ser fins al 1965 que s’establiria definitivament al poble amb la creació de l’església de Sant Jaume, que es construiria s’acabaria de construir el 1972. El seu servei a la comunitat va ser constant des de la seva arribada. Persona sempre predisposada a ajudar a aquells que ho necessitaven, que sabia escoltar i donar el suport que cadascú necessitava. Potser aquest mateix anhel de servei a la comunitat el va empènyer a ser un dels impulsors i fundadors de la residència Les Vetes, on ha fet també de capellà des del 1995 i que des de fa uns anys era la seva residència.
Mossèn Àngel era d’aquelles persones que sempre que et trobaves t’oferia un somriure i t’explicava alguna anècdota divertida d’alguna facècia viscuda a la seva llarga vida i experiència. Aquest tarannà proper i la seva implicació abnegada amb la comunitat saltenca va fer que l’any 2002, la Vila li atorgués una de les màximes distincions que es poden rebre com és el Premi 3 de Març. En aquests darrers mesos, he tingut l’oportunitat de coincidir sovint amb Mn. Àngel pel 30è aniversari de la residència Les Vetes i els actes que s’han anat realitzant per l’efemèride, mantenint sempre el seu caràcter afable i servicial. Des de la seva arribada va estimar Salt i la seva gent, i amb la seva tasca va millorar la cohesió social i el municipi per convertir-se en un saltenc per devoció. Per això, vull expressar el meu màxim agraïment a la seva figura i traslladar el condol més sincer a familiars i amics per aquesta pèrdua. Descansi en pau.
- Mor mossèn Àngel Caldas, ànima de la parròquia de Sant Jaume i referent de la vida social i religiosa de Salt
- El Girona i Stuani: l'amor tot ho venç
- Un incendi en un aparcament obliga a tallar la llum i evacuar diversos locals del carrer Migdia
- Activada l'alerta del pla INUNCAT per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte a la tarda
- Necrològiques del 25 de juliol de 2026
- Un xoc frontal entre dos cotxes deixa tres ferits, dos de greus, a la Tallada d'Empordà
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026
- Mor un operari de 66 anys en patir una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment de la catenària a Sant Mori