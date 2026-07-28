Opinió
Carta d'un lector: "Em rebenta que en el meu país no pugui ni parlar en català!"
L'autor considera que als catalans "ens tracten d'insolidaris envers Espanya"
Envia la teva carta
Cornuts i pagar el beure
Albert Altés Segura | Llançà
Així em sento, quan en qualsevol lloc públic de Catalunya, d’entrada, em dirigeixo en català, o sigui amb el meu idioma natal, i molts em miren amb una cara d’incrèduls! En canvi, si arribo a un bar i parlo en castellà, anglès o francès, curiosament no tinc cap problema per entendre’m amb la persona en qüestió!... Ara bé, si entro en un altre bar, botiga, restaurant, etc. i els hi parlo amb la meva llengua, el català, em miren amb cara de mals amics! Una sensació inaudita a la meva terra! Potser em faig pesat, però em rebenta que en el meu país no pugui ni parlar en català! Paguem els impostos a Madrid, que en fan el que volen. Som el motor econòmic d’Espanya segons diuen els experts en la matèria, rebem més immigrants que cap altra regió espanyola. I ara veiem que a la selecció estatal de futbol que ha guanyat la final del campionat mundial, hi ha nou jugadors catalans... i a sobre, ens tracten d’insolidaris envers Espanya. Increïble! No entenc res... per això dic: Cornuts i pagar el beure. Més clar, l’aigua!
- L'aterratge d'un helicòpter a la Platja Gran de Palamós obre el debat sobre els accessos d'emergència
- El Consorci de les Gavarres compra una finca de 70 hectàrees amb una gran concentració d'espècies d'interès
- Vilablareix rebrà aquest dilluns al campió del món Pau Cubarsí
- Un empordanès pujarà 60 vegades al Puig Neulós per la seva dona, que té esclerosi múltiple
- Una amonestació posa fi a l’expedient al bomber de Lloret crític amb la reserva de places per a dones
- Mor un conductor en un xoc frontal a Viladamat
- Vilablareix posa la següent fita a Cubarsí: «Torna amb la Champions»
- Necrològiques del 27 de juliol de 2026