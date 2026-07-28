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Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

Girona
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Carta d'un lector: "Em rebenta que en el meu país no pugui ni parlar en català!"

L'autor considera que als catalans "ens tracten d'insolidaris envers Espanya"

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Un parell de persones conversen a l'interior d'un bar, en una imatge d'arxiu.

Un parell de persones conversen a l'interior d'un bar, en una imatge d'arxiu. / Ketut Subiyanto

Cornuts i pagar el beure

Albert Altés Segura | Llançà

Així em sento, quan en qualsevol lloc públic de Catalunya, d’entrada, em dirigeixo en català, o sigui amb el meu idioma natal, i molts em miren amb una cara d’incrèduls! En canvi, si arribo a un bar i parlo en castellà, anglès o francès, curiosament no tinc cap problema per entendre’m amb la persona en qüestió!... Ara bé, si entro en un altre bar, botiga, restaurant, etc. i els hi parlo amb la meva llengua, el català, em miren amb cara de mals amics! Una sensació inaudita a la meva terra! Potser em faig pesat, però em rebenta que en el meu país no pugui ni parlar en català! Paguem els impostos a Madrid, que en fan el que volen. Som el motor econòmic d’Espanya segons diuen els experts en la matèria, rebem més immigrants que cap altra regió espanyola. I ara veiem que a la selecció estatal de futbol que ha guanyat la final del campionat mundial, hi ha nou jugadors catalans... i a sobre, ens tracten d’insolidaris envers Espanya. Increïble! No entenc res... per això dic: Cornuts i pagar el beure. Més clar, l’aigua!

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