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Opinió

Matías Vallés

Matías Vallés

Girona
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Madrid entra en el canvi climàtic

Madrid ha debutat en el canvi climàtic a la brava. Ayuso va intentar apagar el foc carregant contra les flames amb un llenguatge curull de «mamarrachos» i «gilipolleces», termes tristament estèrils com a extintors, però demostratius que la humiliació superava fins i tot la tragèdia mediambiental. En la seva línia, la presidenta es va prendre l’incendi més gran de la història com una agressió personal. El foc li ha abaixat els fums a Ayuso, que no perdrà ni un vot. Es posa a punt de plorar i presumeix de ser la regió europea que més gasta en prevenció. Malgasta, caldria matisar a la vista del resultat.

A l’altra cantonada del ring, la televisió estatal comunica que «Pedro Sánchez es desplaça al lloc de comandament», potser un excés de pompa tenint en compte que el desplaçament es mesura en uns quants quilòmetres sense sortir de la província. Després que l’Estat assumís el control de la catàstrofe –com també hauria hagut d’assumir el comandament durant la DANA de València, ara que se sap que el ministre pot reclamar-lo–, sorprèn l’optimisme de les autoritats. Des de divendres es parla de «perspectives d’èxit» (delegat del Govern), en contradicció amb la ferocitat de les imatges. Costa fer compatible aquesta visió esperançada amb el veredicte que l’incendi es trobava «fora de la capacitat d’extinció», la versió tecnòcrata del campi qui pugui.

Sempre que crema el present, els governants es remeten a un futur que tornaran a incomplir. Sánchez anuncia la creació d’un Panell Científic d’Acció davant l’Emergència Climàtica, al qual potser li falten els termes Sostenible i Solidari per completar el rosari. Seria curiós preguntar de sobte al president pel nom de l’organisme que s’ha inventat, a veure si és capaç de repetir-lo sencer. Segur que el Pcaec, perdó per l’abreviatura, va ser rebut amb mostres de joia pels ciutadans que fa una setmana que dormen en llits de camp en un poliesportiu. Els evacuats i confinats ja superen els cent mil; ningú no pot descartar que l’any vinent arribin al milió. Poc importa, perquè el relat del desastre s’interromp per proclamar que «l’huracà Shakira arriba a Madrid». Catàstrofes naturals, sens dubte.

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