Opinió
Reflexions des del dolor
El matí del diumenge 26 de juliol ens vam despertar amb la terrible notícia d’un atropellament múltiple ocorregut dissabte a la celebració de l’Orgull al parc Tiergarten de Berlín, amb el resultat d’una dona morta i 16 persones més ferides, on almenys n’hi ha tres de gravetat.
L’odi contra les comunitats LGTBI+ ha tornat en forma d’un menyspreable crim en una marxa festiva, pacifica i reivindicativa. Que l’LGTBI-fòbia és una xacra en el món actual, solament els més obtusos ho poden intentar negar. El qüestionament, no ja dels drets, sinó de la nostra mateixa existència, s’està escampat per les xarxes socials amb mil discursos diferents d’odi.
Hi haurà qui voldrà utilitzar el dolor d’aquest atemptat, no per denunciar l’LGTBI-fòbia i els diferents discursos d’odi que la sustenten, sinó per incitar a l’odi contra la comunitat musulmana i fins i tot contra tota la població immigrada. Les mateixes persones i entitats que fins fan dos dies qüestionaven la nostra visibilitat en les manifestacions i marxes de l’orgull, sortiran a criminalitzar comunitats senceres per la seva religió o origen.
Però no ens deixem enganyar, l’LGTBI-fòbia, com una hidra, té molts caps. El del fonamentalisme és ben present, sigui islàmic, catòlic, evangèlic o jueu. Podem recordar el 2015, quan un ultraortodox jueu apunyala sis persones a la marxa de l’Orgull Gai a Jerusalem. Un altre cap d’aquesta hidra homòfoba és el polític: encara recordem l’assassinat de la transsexual Sonia a mans d’un grup de nazis el 1991. I encara un tercer cap serien les organitzacions civils amb discursos d’odi com Hazte Oir, que sabem que poden acabar en crims com el de Samuel Luiz, assassinat al crit de maricón.
La política de prevenció contra aquests atemptats no comença simplement demanant més policia i repressió, les solucions a problemes complexos no poden ser senzilles. Les comunitats LGTBI+ necessitem polítiques actives i urgents contra els discursos d’odi, des de l’àmbit de l’ensenyament fins a la seva persecució en les xarxes. La sensació d’impunitat de qui escampa la intolerància i l’odi també s’ha d’acabar.
El que ha passat aquest dissabte ha sigut un atemptat LGBTI-fòbic perpetrat per un fonamentalista islàmic, incitat pels discursos d’odi d’un fonamentalisme que altres religions i ideologies perpetren. No utilitzem el dolor i la indignació del fet per crear més odi contra persones innocents.
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