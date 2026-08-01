Opinió
Vallter 2000, buscant solucions
La darrera setmana hi ha hagut la presentació del projecte de Vallter 365 amb el projecte del telecabina que preveu sortir de Setcases (1.265 m) i arribar al restaurant de Les Marmotes a 2.500 m. El projecte s’estima en 60 milions d’euros i porta molt debat a la Vall de Camprodon.
Per facilitar-lo, cal posar raons en tots els vessants del problema. La primera pregunta que cal fer a la Vall de Camprodon és si es pot permetre perdre del tot l’estació de Vallter i els accessos per carretera, car sense estació no hi ha inversió en ella. La segona pregunta la va exposar l’Amadeu Rosell, alcalde de Llanars, dient que cal posar ordre a l’estació i al seu accés. La tercera pregunta és si realment a la vall li interessa l’augment exponencial que s’observa de turisme de baix nivell adquisitiu, el mateix problema que té Barcelona i Mallorca. La quarta és quina capacitat de gent té el circ de Morens i d’Ulldeter per suportar els efectes de massificació.
El projecte de nova inversió preveu un telecabina sortint d’un nou aparcament de 800 places a Setcases, amb una capacitat de 2.500 p/h, però diuen que l’aforament màxim serà també de 2.500 persones. Així l’estació es podrà evacuar en una hora en cas d’urgència. També preveu l’eliminació de la pista de Xemeneies i la seva reversió al Parc Natural Ter Freser, el desmuntatge dels dos telecadires que ara hi ha, la renaturalització dels pàrquings actuals i el reacondicionament de la carretera actual per a ús de bicicletes, car estaria tallada per a cotxes a l’altura de l’accés a la pista a Espinavell. Quant a la modificació dels edificis de l’estació, s’ampliaria el restaurant Marmotes i en l’edifici de l’estació s’adequaria allotjament en lliteres per a 50 persones, pensant en visites escolars. També es faria una nova bassa per emmagatzemar aigua per innivació i es desenvoluparien accions per fer activitats durant tot l’any.
Intentaré donar les meves respostes a partir de la meva visió de muntanyenc (abans de l’estació ja hi caminava) i com a empresari i enginyer que soc. Per tant, és una opinió esbiaixada, des d’una òptica particular.
La primera resposta és que la vall no pot viure sense l’accés a Vallter. No sabem quants anys tindrà neu o si en tindrà només amb vent, però la vall necessita l’accés a l’espai perquè és el recurs econòmic més important que té. La segona pregunta és important en aquests moments, posar ordre. No pot ser que milers de cotxes pugin a l’estació causant problemes a totes les carreteres de la vall i, sobretot, a la carretera que puja a l’estació, principalment quan està nevada. Cal treure o reduir els cotxes de la carretera i cal contraure el número de turistes low cost, per abreujar la massificació. Finalment queda la resposta a la capacitat de càrrega que pot suportar el circ de Morens i d’Ulldeter, resposta que l’ha de donar de forma clara i transparent el Parc Natural Ter-Freser.
Amb tot això podem treballar altres solucions. Un projecte de 60 milions d’euros, quina part de subvenció pot tenir i quanta gent estimem com a càrrega durant l’any? Si estimem que durant l’any hi pugen unes 300.000 persones (com a Núria avui), el cost del capital dels 60 milions al 5% durant 15 anys per persona esdevé de 19,3 €/p. A aquest cost cal afegir el d’operació i manteniment, uns 3 o 5 €/p. En total ens movem en una xifra de 23 €/p. Tot això pendent de si la càrrega de les 300.000 persones és suportable o no. Per exemple, si el parc diu que la càrrega màxima és de 200.000 persones, el cost seria de 34 €/p. És un cost dissuasiu per a moltes famílies (vist a Núria), cosa que ve a resoldre la qüestió de la massificació del turisme, si no és que es desplaça a altres llocs com Tregurà (observat aquest hivern) o a Espinavell.
Hi ha alternatives? En veig una que és un sistema de 8 busos elèctrics llançadora, adequant la carretera amb apartadors amb semàfors, un al collet de Xoriguera i l’altre al Pla d’Hospitalets, com si fos un telefèric de via amb encreuament. Els busos tindrien una capacitat de 35 persones assegudes i adaptarien la freqüència segons l’hora. Aquests busos, dissenyats per a l’hivern, amb rodes adaptades i calefacció, haurien de tenir una bateria de 180 kWh i carregadors de 150 kW a Setcases i a Vallter. El cost del capital d’aquesta solució seria d’uns 7 milions d’euros. Encara caldria afegir un nou telecadira de 6 places desembragable amb visera des de l’aparcament inferior a Pla d’Hospitalets (cota 2.009) fins a Marmotes amb estació intermèdia a Morens (cota 2.162), que podria tenir un cost de 12 milions d’euros. El pàrquing per a 800 cotxes a Setcases i l’adequació de la carretera fins a Vallter, ja són igualment en el projecte del telecabina amb un cost aproximat de 10 milions. La solució alternativa podria tenir una inversió aproximada de 30 milions d’euros, tot i que la inversió del pàrquing de Setcases i la carretera (10 milions) estaria en els dos projectes. Però l’impacte del telecabina desapareixeria. I una cosa més important: El telecabina vetllarà per la seva amortització, cosa que el pressiona a apujar la major part de gent possible al circ de Morens i Ulldeter. Un import de projecte menor li treu pressió, el fa més flexible segons temporada, i permet l’ús a demanda durant molts dies a l’any, minimitzant l’afectació total.
En definitiva, es tracta de decidir, de no ser Nimby, i buscar la solució amb el projecte que convingui més a la vall (segur que n’hi ha més). No prendre una decisió, deixar-ho, és clarament perdre l’accés al parc en el futur per la carretera actual: ningú la mantindrà.
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