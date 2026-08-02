Opinió
Lluc Salellas
Per nosaltres, Girona sempre va primera
Durant tres anys, i amb molta generositat i paciència per part de tothom, Girona ha tingut un govern que ha demostrat que en temps de dispersió tenim capacitat d’unir-nos per tirar endavant un projecte de ciutat amb una mirada nacional pròpia. És exactament allò que ens van demanar els gironins i les gironines quan van anar a votar el maig de 2023. Un projecte que ha prioritzat l’habitatge, amb centenars d’habitatges assequibles en camí, dels quals tot just ara n’hem anunciat els primers 98 pisos de lloguer social; la transformació urbana amb les pacificacions escolars; les obres de la plaça Espanya el carrer de la Creu, la Rambla o la plaça Catalunya; el futur Campus Sanitari Hospital Josep Trueta; el nou institut públic Ermessenda; el Pla de Barris de Pont Major; la comissaria a Santa Eugènia; la coberta de Fontajau. I que també ha resolt el problema estructural que ens vam trobar amb els treballadors públics. Un projecte que ha posat la ciutat en marxa.
Un govern que ha procurat millorar el mal contracte d’escombraries que van aprovar Madrenas i Junts l’any 2022 i que encara és vigent. Un govern que ha defensat la llengua catalana i que, en definitiva, ha prioritzat Girona per davant de tot. Tanmateix, a nou mesos de les eleccions, Junts ha fet un cop de volant i el motiu, com bé s’ha dit per part de la majoria de gent que n’ha opinat, no és cap altre que el tacticisme electoral. Girona sembla que, de cop, ja no és el més important. Ni tampoc acabar allò que hem construït durant aquests mesos. Les enquestes i l’extrema dreta sembla que esquerden consensos però precisament aquest és el pitjor regal que se’ls pot fer. El temps ho dirà.
En tot cas, els que sempre hem prioritzat Girona (ni partit, ni Parlament, ni conselleries) tenim clar que liderarem el govern amb una mirada d’esquerres i independentista però sobretot preocupant-nos pels detalls i la ciutat que ens estimem. I que ho farem amb mà estesa cap als grups de l’oposició, també a Junts, amb qui vam construir un programa compartit de 64 punts que nosaltres continuarem tirant endavant.
És obvi que sempre tindrem coses a millorar. Prioritzarem les propostes que la ciutat necessita. Una ciutat plena de vida, on es pugui viure tot l’any, amb habitatge assequible, que cuida el vianant, el que va en bici a la feina i que el necessita transport públic. Una Girona que posi límits al turisme i que diversifiqui el comerç i l’economia. Una Girona que aposta per la cultura, l’educació i l’esport i que mira la seva manera de ser per projectar-se al futur. Girona, Girona i Girona. Això és que ens mou avui, ens mourà demà i cada dia fins que s’acabi el mandat.
- Les imatges del lliurament de diplomes als futurs mossos d'esquadra i policies locals a Montmeló
- Més de 200 aspirants a mossos i policies locals de les comarques gironines es graduen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
- L'OCU desaconsella aquest tipus de targeta bancària: 'És cara i pot afavorir el sobreendeutament
- Una jubilada es construeix una cabana al bosc de Girona i hi viu amb una pensió de 800 euros
- Un Tour amb Paula Blasi castigada
- La Guàrdia Civil tanca la unitat de submarinistes de rescat a la Costa Brava, el lloc amb més immersions d’Espanya: «És una bogeria»
- Santiago, propietari d'una vivenda amb 22 anys: 'M'ha costat menys de 50.000 euros i en cinc anys la tindré pagada
- Troben un cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar