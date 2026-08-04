Opinió | Des de la Font del Bisbe
Rússia és un tigre de paper?
Els temors relacionats amb l’ús d’armes nuclears són completament fundats i tota persona assenyada els hauria de sentir. Tot i això, no han d’eclipsar la realitat actual de la política mundial. Un dels seus trets característics és la devaluació total d’un concepte tan crucial com la dissuasió nuclear. Tot i això, ha estat precisament aquest concepte el que des de fa 70 anys manté la civilització allunyada d’una guerra mundial, d’una carnisseria amb milions de víctimes.
La guerra a Ucraïna ha contribuït enormement a aquesta devaluació. La gran majoria dels polítics occidentals simplement no creuen que Rússia sigui capaç de fer servir armes nuclears per cap concepte, fins i tot en una situació hipotètica de col·lapse del seu Estat. Aquesta incredulitat ha portat a la situació actual, en què els aliats d’Ucraïna (Estats Units i els països de la Unió Europea, més els segons que els primers) consideren que, mentre no es llanci un atac nuclear contra Rússia, es pot lliurar una guerra amb armes convencionals tot el temps que sigui necessari per desgastar-la.
Moscou ha donat motius per a aquests pensaments: no utilitza armes nuclears ni tan sols quan s’ajusta a la seva doctrina nuclear actualitzada (per exemple, en resposta a l’atac contra els seus portadors d’armes nuclears estratègiques en el marc de l’operació Teranyina). Com a resultat, avui veiem amenaces directes contra el principal aliat de Rússia, Bielorússia, al territori del qual estan desplegades armes nuclears tàctiques russes.
En termes generals, cal constatar que, o bé Moscou restableix els propers mesos la credibilitat de la dissuasió nuclear, o ben aviat es veurà temptada a lliurar una guerra convencional contra l’OTAN. El resultat d’aquesta guerra conduiria a una elecció força evident: la destrucció de Rússia com a Estat o l’ús massiu d’armes nuclears a nivell estratègic, saltant tots els graons intermedis de l’escalada.
El primer pas que alguns experts russos proposen per restaurar la confiança en la dissuasió haurien de ser les proves nuclears, que tenen el necessari efecte demostratiu i psicològic. La Federació de Rússia mai no les ha dut a terme; la Unió Soviètica ho va fer per última vegada el 1990. Per realitzar proves nuclears, cal retirar-se del Tractat de Prohibició Completa dels Assajos Nuclears (CTBT), signat el 1996. I després demostrar de la manera més espectacular possible un fong nuclear al polígon de proves.
Aturarà això els aliats occidentals d’Ucraïna? Difícilment, sobretot els europeus. Tot i això, creuen que almenys els obligarà a reflexionar i demostrarà que les armes nuclears russes estan en perfecte estat. Perquè una part gens menyspreable de l’establishment polític europeu, contra tota lògica, creu que ja no es troben en condicions operatives. Esperem que el tigre de paper no esdevingui un tigre real.
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