Opinió
Marc Puigtió i Ferran Torres
L’ara excandidat d’ERC a l’alcaldia de Girona, Marc Puigtió, i el davanter del Barça, Ferran Torres, tenen una característica comuna. Tots dos tenen una percepció esbiaixada de si mateixos. Mentre Puigtió està convençut que és molt més espavilat del que ha demostrat ser, Ferran Torres pensa que és molt millor futbolista del que realment és. El futbolista valencià, en els pocs moments lliures que li deixen les seves festes a Eivissa amb Marcos Llorente, un altre personatge amb la realitat distorsionada, es dedica a fer entrevistes en què demana que el Barça, el PSG, l’Atlètic de Madrid o el club que sigui el valori com el golejador de classe mundial que només ell veu quan es mira al mirall.
Ara bé, l’excusa de Ferran Torres és molt més potent que la de Puigtió. El futbolista encara no ha baixat del núvol on el va enviar el seu gol en la final del Mundial. El polític simplement ha vist massa cops repetides les temporades de House of Cards.
I així estem, un gol ha fet que Ferran Torres oblidi que, de fet, a la selecció espanyola era el suplent d’Oyarzabal i al Barça, quan passava aquelles ratxes de tres mesos sense marcar un gol de casualitat, vivia a l’ombra del veterà Lewandowski. En resum, un molt bon jugador, però no és una estrella mundial com Ferran Torres es veu a si mateix. Igual que Marc Puigtió, que podria haver tingut les seves virtuts com a candidat, de no haver-se cregut que era el més llest de la sèrie. El problema és que mentre Puigtió es veia reflectit com aquell estratega que havia vist en un capítol de Borgen, la realitat és que s’ha mogut més a l’estil de Torrente o de la sèrie que algun dia s’acabarà fent sobre José Luis Ábalos en els seus millors dies al capdavant de la sala de màquines del PSOE.
Perquè parlar d’amagatotis amb agitadors d’ultradreta ja ho han fet altres aspirants a alcalde i alcaldes de les comarques gironines. Però cap no és tan ximple com per dir per telèfon tot el que a Puigtió li surt per la boca en el famós àudio. I això que Ferran Torres semblava el menys espavilat dels dos.
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