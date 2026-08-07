Opinió
Jordi Martí Mestres / Joan Mestres Coll
Beneficis del consum de peix des de la infància
Un estudi científic publicat per l’European Journal of Epidemiology, liderat per la Universitat Martí Luter Halle-Wittenberg, a Alemanya, va estudiar la relació directa entre nutrició i malalties cardiovasculars en diferents països europeus i va determinar que, l’any 2016, més de 44.000 espanyols van morir per malalties del cor derivades d’una mala alimentació. A tota Europa, van morir per aquestes malalties 4,3 milions de persones i, d’aquestes, 2,1 milions van tenir la seva causa inicial en una dieta inadequada. Deu anys després, aquesta xifra continua creixent.
Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya –més del 30% del total de morts– i a tot el món, i es calcula que el 80% dels homes i el 55% de les dones espanyoles tindran sobrepès o obesitat el 2030. Una tendència que ha anat augmentant des dels anys 80. Això no només és una pèssima notícia per a la salut de la societat, sinó que a més suposa una elevada factura sanitària per a l’Estat, una factura que podria veure’s reduïda si millorés l’alimentació. Segons l’informe Alimentació, factor de salut i sostenibilitat, presentat el febrer del 2020 per la consultora de comunicació Cariotipo Lobby & Comunicació amb el suport de la CEOE i la Fundació Espanyola del Cor, la mala alimentació costa al Sistema Nacional de Salut uns 14.300 milions d’euros a l’any, és a dir, gairebé un 20% del total de despesa sanitària pública espanyola.
Tot això ve a tomb després d’haver llegit, fa unes setmanes, el col·laborador del Diari de Girona i empresari de Roses de llarga trajectòria en el sector pesquer, Pere Gotanegra, en conversa amb la neuropsicòloga Lluïsa Ferrerós. A l’entrevista, s’afirmava que s’ha perdut la consciència sobre una alimentació sana, especialment quan parlem dels més petits. És ben veritat que avui el menjar ràpid o precuinat s’ha imposat davant del consum de peix que, fa anys, formava part de la dieta habitual de moltes cases. Segons la doctora, el peix blau és la principal font dietètica d’àcids grassos omega-3, i juga un paper important en el creixement neuronal i el desenvolupament del cervell humà, per les vitamines que conté, essencials per al procés de creixement físic dels infants.
De fet, són àmpliament coneguts els beneficis de consumir peix i marisc, entre els quals destaquen els seus amplis beneficis cardiovasculars, especialment del peix blau i del marisc. Entre els altres molts beneficis del peix comptem que té una elevada concentració d’Omega-3, molt recomanable per mantenir el colesterol baix. És una gran font de proteïnes i de vitamines, i té un moderat valor calòric, la qual cosa contribueix a evitar el sobrepès i/o obesitat.
Si ens hem decidit a escriure aquest article no és per posar en valor la nostra empresa. Ho hem fet per subratllar que la conscienciació dels consumidors, davant de dades inqüestionables com les que hem apuntat abans, és fonamental.
De fet, la responsabilitat dels consumidors tanca el cercle que moltes empreses productores de peix ens hem imposat: el nostre compromís amb la pesca sostenible i el consum responsable dels productes del mar. És una tasca de tots plegats prendre consciència que l’alimentació saludable és una tasca individual i col·lectiva, que té conseqüències socials, i de les quals n’hem de ser molt conscients. L’estiu pot ser una primera oportunitat per posar-ho a prova.
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