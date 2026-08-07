Opinió
Neta i digna
No va ser cap sorpresa que el desig que encapçala aquest article fos el primer que aparegués a l’enquesta de qui havia de ser l’alcaldable d’ERC per Girona, Marc Puigtió, ja que palesava l’evidència que el tema de la neteja continua essent el principal problema ciutadà. En realitat, l’eslògan va adoptar-lo una Associació de veïns que va decidir mobilitzar-se no només amb denúncies per les mancances del servei, sinó amb propostes raonables i recollida de signatures com a mesura de pressió per tal d’aconseguir fer realitat el noble propòsit de la seva campanya davant la trista certesa d’un cúmul de desgràcies sobrevingudes per culpa d’una gestió municipal mal planificada i pitjor executada.
Potser Girona no ha estat mai un model de ciutat neta i endreçada. Emmurallada, amb carrers estrets i mercats de verdures i gallines a la Rambla de les Cols, el problema de recollida dels residus i neteja era evident. Ja entrat el segle XIX, però, es varen millorar substancialment les prestacions gràcies a la progressiva implantació de nous serveis municipals, normes i sancions. Segurament la realitat del riu facilitava no pas justament la neteja, sinó la «comoditat» dels veïns a l’hora de deslliurar-se de la brossa acumulada als habitatges. A la memòria col·lectiva pertany aquell «xap, xap, xap!» de les bosses llençades des de les balconades de les cases que donaven directament a l’Onyar, un vell costum que es va acabar a partir de l’any 1979, quan el Tinent d’Alcalde Joan Paredes va dir «prou!» i va impulsar una campanya informativa primer i sancions després, fins que els veïns, per convicció o per la força de les multes, anaren desistint del seu atàvic costum domèstic.
I després varen venir les privatitzacions del servei, els contractes amb empreses especialitzades, les màquines, els grans negocis de les escombraries. I amb ells, van arribar també les normatives europees, la tecnologia amb el sistema de contenidors intel·ligents, la distribució dels dies de la setmana per adaptar-nos i facilitar el reciclatge i, és clar, les taxes elevades per pagar entre tots aquest desig compartit de tenir una ciutat neta i digna. La plataforma que es va constituir en el seu moment, fa uns dies ja va fer un primer balanç de la feina feta i va considerar que havia pagat la pena l’esforç esmerçat però que calia mantenir la pressió i, per tant, continuar reclamant les millores que són necessàries per fer possible la realitat esperançada que els mou. Certament, avui es mantenen encara molt vius alguns dels problemes que varen generar un potent malestar al veïnatge, ja que, malgrat els canvis introduïts en el sistema d’abocament dels residus als contenidors intel·ligents, segueixen les bosses i les andròmines al seu voltant, la brutícia i la descurança però també l’evidència d’un incivisme que requeriria d’una més que justificada revisió a fons de les dades del padró municipal.
L’Ajuntament, ara en minoria, ha anunciat que amb el nou cartipàs municipal incorporaran un «assessor de govern dedicat exclusivament a coordinar les polítiques de residus, neteja i manteniment de la via pública» i , com si no n’hi hagués prou, també incorporaran dos o tres persones per «preparar el futur contracte de servei»” (sic). De debò que les noves incorporacions podran solucionar els disbarats en la ubicació de contenidors a la via pública i/o l’acumulació d’andròmines sense control? Moltes de les anomalies del servei han estat reiteradament denunciades per un dels millors observadors de la realitat quotidiana, com és Fèlix Xunclà, a qui malauradament no solen fer-li cas. Més que posar salaris nous a velles inèrcies, potser fora millor mantenir contactes amb d’altres municipis amb problemes iguals o semblants. En el meu «exili calongí», per exemple, he viscut també disfuncions del sistema però en un temps raonable s’han aconseguit superar i ara es manté un servei eficaç, contenidors a dojo que funcionen i, sobre tot, una plantilla professional, amable i diligent que, amb el lema «Fem brillar els nostres carrers», estan obrant el miracle d’acabar amb bona part dels problemes inherents a la novetat del servei.
Em temo, però, que a la ciutat dels quatre rius passar del desig a la realitat costarà Déu i ajuda.
Subscriu-te per seguir llegint
- S’enfonsa una embarcació de 12 metres després de xocar contra les roques a Torroella
- Faré volar Messi amb quatre bombes enganxades al meu cos
- Girona avança en la transformació de l'entrada sud amb el desallotjament de la fàbrica Simon i el nou institut
- Popeyes obre el seu primer restaurant a la província de Girona
- Necrològiques del 7 d'agosts de 2026
- Marc Puigtió renuncia a tots els seus càrrecs institucionals després de la polèmica amb l'àudio
- SOS Costa Brava recorre la llicència del Festival de Cap Roig i en demana la nul·litat
- Es disparen fins a 200 les denúncies pel cas de l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa