Opinió
Martí Saballs Pons
On dormirà el 12 d'agost?
A mesura que ens acostem a la històrica data del 12 d’agost, el preu de les habitacions disponibles als allotjaments de les zones afectades ha començat a baixar. Dels 1.500 euros que s’arribaven a demanar de mitjana en petits hotels de les províncies de Saragossa, Lleida, Tarragona o Terol fa tres mesos, s’ha baixat a menys de 500. Per posar-ne un exemple: una habitació senzilla a l’entranyable hostatgeria del monestir de Poblet (Tarragona) costa 499 euros la nit del dia 12. Si hi vol anar una setmana després, el preu és de 99 euros. Serà interessant veure què passa amb el preu un dia abans de l’eclipsi si aquella nit encara no s’ha aconseguit vendre.
Segons el Ministeri d’Economia, l’impacte econòmic de l’eclipsi serà de 347,6 milions d’euros. Hi haurà un increment de 447.000 turistes nacionals i estrangers per sobre del que és habitual entre el 10 i el 16 d’agost. Si no s’haguessin suprimit els peatges de l’autopista A-7, aquesta hauria batut el seu rècord històric de recaptació. El risc que es col·lapsi entre Barcelona i la Comunitat Valenciana és molt alt. Qui assumeixi l’aventura, que s’endugui la carmanyola. Per cert: tindran en compte les xifres sobre l’eclipsi del ministeri les vendes agregades d’entrepans, pernil i ous per fer truites, a més de la despesa addicional en carburant?
Els tertulians i articulistes que pontificaven sobre pandèmies, volcans i l’Orient Mitjà avui ens inunden de tesis diverses sobre eclipsis, en les quals, de moment, no hi ha hagut enfrontament polític. Familiars i amics, centres excursionistes i fins i tot pobles sencers preparen una gran jornada per a aquell dia. «On aniràs tu?» «A quina muntanya pujaràs?» «Creus que hi haurà calitja al capvespre?» Així estem, preguntant-nos els uns als altres com afrontarem l’experiència del segle. L’interès del Govern ha superat totes les expectatives. Fins i tot s’ha posat en marxa un web, trioeclipse.es, que, anant més enllà, ens avisa de l’eclipsi solar total del 2 d’agost de 2027 que es veurà al sud d’Espanya. Per a qui es perdi aquest.
El moviment social que generarà aquest fenomen astronòmic confirma que vivim una època d’experiències que estan transformant el nostre consum. Un informe de Mastercard assenyala que viatjar, les aventures a l’aire lliure i la gastronomia són les tres prioritats dels europeus per canviar d’aires quan arriben les vacances. Pujar en globus, fer pònting o, simplement, recórrer el Camí de Sant Jaume s’ha convertit en una cosa normal. Viure en un món més digital no és contradictori amb buscar més experiències presencials. Tot al contrari: les aplicacions ajuden a trobar la millor oferta disponible i a mostrar-la després. La pandèmia va marcar un punt i a part que va accelerar el canvi de preferències. Aquestes experiències costen diners i, per a la gran majoria dels ciutadans, això implica deixar de consumir altres béns i serveis. Amb eclipsi o sense, Espanya és un dels països més beneficiats per aquesta tendència, que ha vingut per quedar-se. Si els hotels acaben fent l’agost gràcies a l’eclipsi, sempre serà perquè algú està disposat a pagar-ho.
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