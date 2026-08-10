Opinió
Esquí i natura a l'alta vall del Ter
L’estació d’esquí de Vallter, coneguda tradicionalment com a Vallter 2000, està situada al terme municipal de Setcases, a la comarca del Ripollès. Es troba a l’extrem oriental del Pirineu català, en un indret privilegiat de l’alta vall del Ter i envoltada de muntanyes que superen els 2.800 metres d’altitud. La base de l’estació és a prop dels 2.000 metres, fet que explica el nom amb què s’ha popularitzat; el de Vallter 2000. La seva ubicació, a tocar del circ d’Ulldeter i del naixement del riu Ter, li proporciona un paisatge d’alta muntanya de gran bellesa i un caràcter molt particular. Hi he retornat aquest mes de juliol.
La història de Vallter comença l’any 1975, quan es va posar en funcionament el primer remuntador. L’obertura de l’estació va representar un canvi important per a Setcases i per al conjunt de la vall de Camprodon, ja que va reforçar el turisme d’hivern i va crear noves oportunitats econòmiques. Al llarg dels anys, les instal·lacions s’han anat ampliant i modernitzant per adaptar-se a les necessitats dels visitants. Així, Vallter ha passat de ser una iniciativa local vinculada principalment a l’esquí a convertir-se en una estació de muntanya amb activitats durant diverses èpoques de l’any. L’any 2025 va celebrar, per tant, el seu cinquantè aniversari.
Vallter li deu molt al seu promotor, en Josep Pujol Aulí, un reconegut empresari de la Vall de Camprodon i de tot el Ripollès, que va tenir el somni de construir-hi una estació d’esquí. Fou a començaments de la dècada dels seixanta del segle passat. El projecte era complex, requeria una forta inversió i Pujol hi va deixar molts diners en mig de dubtes de rendibilitat. Tanmateix, el 17 de gener de 1975 s’inaugurava oficialment Vallter 2000, una «estació d’esquí i muntanya», segons que digué el seu artífex. L’escomesa d’una gegantina obra que no sembla tenir el final atès que l’alcalde de Setcases, municipi al qual pertany, Francesc Marcer, em va fer partícip del projecte de construir al poble un telecadira o remuntador que l’uniria directament amb l’esmentada estació d’esquí. Enguany ha complert el seu cinquantè aniversari: la inauguració d’una placa recordatòria i la publicació del llibre Vallter 1975-2025. Crònica d’una dèria, d’Ivan Sanz i Jordi Surinyach, en són testimonis.
El paisatge constitueix un dels principals atractius de Vallter. L’estació es troba a la capçalera del Ter, sota cims emblemàtics com el Bastiments, el Gra de Fajol i el pic de la Dona. Des de les zones elevades, en dies clars, la vista arriba fins a les planes de l’Empordà i la Mediterrània. Aquesta proximitat entre l’alta muntanya i el mar és un tret singular del Pirineu oriental i dona a Vallter una personalitat pròpia. El relleu, els boscos, els prats alpins i els torrents formen un paisatge que canvia intensament amb les estacions.
Vallter també és una de les portes d’entrada al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, un espai protegit de gran valor ecològic. El parc conserva ecosistemes d’alta muntanya i acull espècies vegetals i animals adaptades a unes condicions climàtiques rigoroses. La presència de l’estació dins d’aquest entorn obliga a cercar un equilibri entre l’activitat turística i la protecció de la natura. Els visitants han de seguir els camins senyalitzats, evitar deixar residus, respectar la fauna i la vegetació i no alterar els cursos d’aigua.
Tot i que Vallter és coneguda sobretot per la neu, la seva activitat no es limita a l’hivern. Quan desapareix el mantell blanc, l’estació es transforma en un punt de partida per a excursions i ascensions. Des d’aquest sector es pot arribar al naixement del Ter, recórrer el circ d’Ulldeter o pujar a alguns dels cims més representatius de la zona. Durant la temporada estival, els serveis disponibles poden variar, però Vallter continua funcionant com una porta d’accés al senderisme i al parc natural.
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