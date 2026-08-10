Opinió
L’exili acaba per a tothom
Aquí em tenen, un altre cop a casa, al final he tornat jo de l’exili abans que el Vivales. La cosa té la seva explicació: jo dono per acabat l’exili quan haig de tornar a treballar, mentre l’expresident fugat, a banda que no treballa, ha decidit tornar en una «data significativa» per a realçar més l’adveniment. En un indecís de manual, capaç de proclamar una republiqueta i alhora revocar-la, no deu ser tasca senzilla triar el dia adient, així que li ofereixo diverses possibilitats.
Demà durant l’eclipsi. Entre la foscor regnant i que estarà tothom mirant al cel, ningú s’adonarà de la seva presència. En l’antiguitat, els eclipsis vaticinaven desgràcies, guerres i l’enuig dels déus, cosa que quadra perfectament amb el retorn de qui no va portar més que calamitats.
El 13 de maig, dia de la Verge de Fàtima perquè en aquesta data es va aparèixer a tres pastorets. No queden pastorets i costaria trobar tres militants de JuntsxMiracle -o com es diguin avui-, però el Vivales revelant tres secrets a qui vulgui escoltar-lo, obriria els noticiaris de TV3. El problema és que hauria d’enfilar-se un arbre vestit amb una túnica, i algun caçador despistat podria confondre-li amb un voltor passat de pes i fotre-li un tret.
23 d’abril, Sant Jordi. Aprofitaria per a signar exemplars de la proclamació interruptus de la republiqueta, així finalment el text tendia alguna utilitat.
2 de desembre. Se celebra a Rosario (l’Argentina) el dia Mundial del Maleter. Tornar en data tan assenyalada, i fer-ho en el maleter d’un cotxe, tancaria un cercle polític i de passada serviria per a importar a Catalunya aquesta celebració que tant significa per al país.
Diumenge de Rams, quan es commemora un altre retorn gairebé tan famós com el del Vivales: el de Jesús a Jerusalem a cavall d’un burro i aclamat com a rei, que és el mateix càrrec a què aspira el Vivales. L’inconvenient és que la cosa no va acabar gaire bé per al protagonista. En canvi, trobar un burro que el porti a coll no hauria de ser complicat, entre els seguidors que li queden no han de faltar voluntaris.
28 de desembre, dia dels Sants Innocents. Sembla l’opció que compta amb més adeptes, ja que acontentaria tothom. A ell li serviria per a proclamar sibil·linament que va ser perseguit tan injustament com els nens per Herodes, i a la resta del món això li semblaria la millor broma que mai s’ha fet.
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