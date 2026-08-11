Opinió
Les persones antipàtiques
Aquest any vaig escriure un article titulat «Les persones amables», en el qual manifestava la meva estima per la gent educada, servicial i atenta a les necessitats dels altres: homes i dones que, si poden ajudar, no s’ho rumien gaire.
L’altra cara de l’amabilitat, la creu, és l’antipatia. Tots hem conegut i hem patit persones odioses, aspres, sorrudes, ferrenyes i malagradoses: persones antipàtiques. La paraula amabilitat procedeix etimològicament del llatí i té un significat preciós: designa la qualitat d’inspirar o merèixer amor, és a dir, de ser una persona digna de ser estimada. D’aquest mateix origen deriven mots com afecte, estimar i amable.
Si l’amabilitat apropa les persones i afavoreix les bones relacions, la descortesia i l’aspror en el tracte les separen i poden arribar a enemistar-les. D’altra banda, l’antipatia és un sentiment de rebuig, aversió, repugnància o disgust envers una persona, un animal o una cosa que comporta una manca d’empatia i de comprensió cap als altres. El vocable antipatia és un manlleu del grec, format pel prefix anti («contra») i Pathos («sentiment», «emoció» o «passió»); el seu significat, per tant, fa referència a l’absència d’afinitat, d’amistat o de simpatia envers el proïsme.
A mesura que m’he anat fent gran, he valorat cada cop més la bona educació, la gent amable i sensible als costums socials o a les normes de comportament cívic i m’he allunyat de qui mai està content, dels que tot ho critiquen, dels estirats, els amargats i els antipàtics, als qui no els agrada res, malparlen de tothom, de caràcter agre, vanitós i ensuperbit.
Quan érem petits sentíem tírria als mestres i contra determinades persones com el sereno, l’agutzil o el perruquer de les senyores, de qui es deia que era poc home. També teníem prevenció contra certs espais socials, com la sagristia -on només s’entrava per robar el vi del capellà- o el cafè dels homes, perquè ens picaven el crostó si ens enxampaven.
Atribuir manies també era un recurs que aplicàvem a algun professor si ens posava mala nota. Llavors, els pares ens deien: «Et farem passar les manies a la taula i a l’escola, i et portarem a Can Patiràs, una casa pagesa molt pobra». Als amics, els seus progenitors també els amenaçaven de fer-los fer una estada de patiment en cases rurals garratibades.
M’he passat la vida treballant en instituts i només una vegada em va semblar que un professor tenia tírria a una noia. Possiblement s’han produït molts més casos, però un servidor no els ha detectat; això sí, he sentit alumnes queixar-se perquè «un mestre no els pot veure», tot i que sempre es tractava d’escolars amb molts suspensos.
Aristòtil, que ho sabia tot, molt abans de qualsevol enciclopèdia o de la IA, va definir l’home com un animal polític, sociable per naturalesa. Que l’ésser humà és un animal ningú ho dubta: només cal rastrejar la història de la humanitat per constatar que som unes bestioles promptes sempre a barallar-nos i a fer-nos la guerra. És més discutible, però, si és la naturalesa la que ens ha fet sociables o si la sociabilitat és fruit d’una socialització i d’un convenciment, atès que viure sols és exposat i perillós, perquè seríem víctimes de la mateixa naturalesa animal teleològica.
Els filòsofs Hobbes i Rousseau consideren, en canvi, que viure en societat no és cap exigència de la naturalesa, sinó que es tracta d’una opció social. Una obligació ens ha fet comunitaris i ens ha col·lectivitzat sense haver-nos preguntat mai si ho volíem o no. Bé sigui perquè l’home és social per naturalesa o per les circumstàncies i per força, el que sembla clar, segons Rousseau, és que l’ésser humà no pot viure fora de la societat.
L’antipàtic és un malpensat, un ser enrabiat, que es malfia i parla malament de tothom, sent molta enveja, conspira, encoratja odis i venjances contra el proïsme. És molt injust quan valora qualsevol cosa o idea i, si és d’un partit, ja es poden fregir els militants, perquè ell sempre té raó. Com que té tan aguda i pronunciada l’antipatia ningú el votarà mai i estarà sempre formant part de la base del partit, no obstant ell ho justifica pensant que tots són uns inútils i no reconeixen la seva eficàcia.
Tanmateix, deixant de banda si som socials per naturalesa o si ens agrada ser-ho o no, cap pensador ha escrit que l’ésser humà nasquí simpàtic o antipàtic. Un servidor no és massa sociable, no obstant això, no soc insociable o antisocial. He conegut persones gens amants de la comunitat, solitaris de mena, alguns dels quals eren amables, altres, condemnadament intractables i hostils amb tothom, desagradables, desdenyosos de mena.
Si es rastreja la història de la humanitat, destaquen com antipàtics alguns personatges, molts polítics, reis i presidents, com Neró, Hitler, Stalin, Mao Tse Tung o Bin Laden, i també un pinxo famós per la seva bestialitat, en Charles Manson.
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