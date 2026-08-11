Opinió
Una pretemporada infumable
La infumable pretemporada hauria d’haver encès totes lers alarmes, però el club està en mans d’uns irresponsables, la gestió dels quals es desconeix que pretén realment
"No tindrem la plantilla feta el 15 de juliol", va dir Quique Cárcel el passat 4 de juny, amb aquell to fatxenda que el caracteritza d'un temps ençà. Ni el 15 de juliol, ni el 16 d'agost, inici de la lliga, i ja veurem quan es tanqui el mercat. En el Girona FC, tot és susceptible d'empitjorar. Semblava que era impossible repetir una planificació tan horrible com la de la temporada passada, doncs aquí tenim dues tasses. Es pixen a la cara dels aficionats, i diuen que plou. I la responsabilitat no és exclusiva del director esportiu, que ja sabem que té les seves limitacions, sinó principalment de Soriano, Guardiola i Claure que el mantenen en el càrrec (òbviament, perquè defensa els interessos dels accionistes).
Han sigut incapaços de tancar vendes, cessions o rescissions. Tampoc de fitxar. Només la incorporació d'Iván Morante i la sortida de Joel Roca. Ni tan sols cap cedit del City. A què s'han dedicat des del 24 de maig? No se sap. El Mallorca, mentrestant, ha fet sis vendes, amb uns ingressos de 64 milions d'euros, venent els jugadors que tenien mercat i col·locant els que sobraven. Aquí, continuen, i dubto que surtin, les mateixes rèmores amb els seus contractes desorbitats, però, com que és de domini públic que el Girona vol deixar anar llast i vendre, tothom esperarà a les rebaixes d'última hora. I després a córrer.
La infumable pretemporada de l'equip hauria d'haver encès totes les alarmes, però el club està en mans d'uns irresponsables, la gestió dels quals es desconeix què pretén realment. Dubto que en el futbol professional hi hagi un equip més insípid que el Girona. El joc és lent, apàtic, cap intensitat, futbol horitzontal amb una estèril possessió que avorreix a les ovelles, sense profunditat, sense la menor consistència defensiva. Tot el que va a porteria entra. Si Gazzaniga ha sigut sempre un porter mediocre, aquest estiu el seu rendiment encara ha baixat un parell de graons. Els dos gols rebuts contra el Sabadell, més el que l'àrbitre va anul·lar injustament, no els encaixa ni un porter de regional. No ho veu l'entrenador? Ha marxat Michel, però tot continua igual, Quique Álvarez no ha introduït cap novetat. Llevat d'alguns detalls dels joves Holmes Júnior, Minsu, Izan, Morante o Jastin, no s'ha vist res que inviti a un mínim d'optimisme. I, amb tot això, és impossible competir, no ja per lluitar per l'ascens, que, avui dia, és una quimera, sinó per mantenir la categoria.
Creuen que es pot anar a Segona A amb els Asprilla, Abel Ruiz, Van de Beek, David López, Bryan Gil...? O amb un Iván Martín que fa dos anys que no rasca bola i que ara sembla passar de tot? O amb aquest invent de Pyshchur, que està demostrant perquè era suplent de suplents a la mediocre lliga hongaresa (quan el Girona encara creia que no baixaria, Michel va dir el 24 d'abril que el fitxatge de l'ucraïnès era "per incorporar-se al primer equip, és clar". Pyshchur per jugar a Primera!). Fa un mes i mig, quan ja es preveia que la planificació seria un calc de la de l'any passat, vaig escriure que l'esperança és l'últim que es perd. A hores d'ara, ja només podem esperar un miracle per confeccionar una plantilla decent abans del 31 d'agost.
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