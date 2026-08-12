Opinió
Manel Nadal
Jo també vull la variant de Llambilles
A finals de juliol, la consellera Sílvia Paneque anunciava l’obertura del procediment per reorganitzar els accessos a Llambilles i suprimir l’encreuament de vehicles al cèlebre semàfor de la C-65, la carretera que connecta Girona amb Sant Feliu de Guíxols. Les obres, que tindran una durada de 9 mesos, començaran a mitjans de 2027i estaran acabades el2028. És una intervenció que reduirà d’una manera molt significativa les cues que provoca aquest semàfor.
Aquest anunci ha generat una certa polèmica, sobretot perquè es confon la solució urgent per a un semàfor que col·lapsa el trànsit, amb la necessitat d’una variant que volem tots, però que de moment no té un traçat de consens i que, per tant, sense comptar el pas pel projecte i les obres, necessita temps per negociar una proposta que agrupi la majoria d’opinions.
La nova rotonda ja es va projectar fa més de quinze anys com a complement de la que es va construir per facilitar l’accés a Sant Cristòfol. La previsió era que, amb les dues rotondes connectades pels vials d’accés corresponents, la circulació entre els dos nuclis de Llambilles fos més ordenada i s’evités l’encreuament de vehicles que avui obliga a regular el trànsit amb un semàfor. Però fa quinze anys es va impedir la construcció d’aquesta segona rotonda i la solució prevista per resoldre els problemes de circulació en aquest punt de la xarxa va quedar incompleta.
Amb l’arribada de la consellera Paneque es va reprendre el diàleg. L’alcalde de Llambilles mateix va portar a la conselleria un esbós dibuixat a mà amb la proposta de la segona rotonda i dels enllaços. Aquell esbós, passat pel sedàs del Departament i els tècnics, ha esdevingut el projecte que a hores d’ara està exposat a consulta pública.
Aquesta actuació, com sap molt bé l’alcalde, no és la variant que cal a la C-65, que és una carretera que voldríem tenir desdoblada fins a l’accés amb l’autopista. S’han fet diferents propostes de variant que han estat sistemàticament rebutjades, fins i tot amb un referèndum d’àmbit local a Llambilles.
Convé fer una mica d’història per poder parlar de la variant de Llambilles que ha estat sistemàticament rebutjada.
Cap a finals del període comprès entre 2005 i 2010, es van fer algunes propostes per a una gran variant que arrencava de la zona de la gasolinera i anava a buscar la C-65 a Fornells, abans de l’Onyar. Era una proposta que afectava una àrea molt àmplia de territori a municipis com Llambilles, Quart o Fornells i va quedar descartada pel rebuig que va causar.
Seguidament, es va estudiar una variant de circumval·lació de Llambilles, que passava més enllà del carril bici i connectava amb la C-65 a l’entrada de Quart. L’Ajuntament de Llambilles la va descartar.
Quan vaig arribar a la conselleria per treballar amb la consellera Paneque, vaig demanar que tornéssim a estudiar el semisoterrament pel traçat actual de la C-65 a Llambilles, a l’estil del que es va fer en el seu moment a Mont-ras. No era factible ni per cotes, ni per amplada perquè afectava les edificacions existents.
Avui, el Govern i la secretaria de Mobilitat treballen per bastir un projecte integral de desdoblament de la C-65 des de la Costa de l’Alou fins a l’autopista. En una primera fase i en el marc de la col·laboració publicoprivada es podria desdoblar des de la Costa de l’Alou fins a la rotonda dels taps, a Cassà de la Selva.
Mentre es desenvolupa el projecte de desdoblament, buscarem el consens de Cassà, Quart, Llambilles, Fornells i Riudellots de la Selva per dibuixar un traçat satisfactori per fer arribar el desdoblament de la C-65 a l’entrada de l’autopista Salt-Girona Sud.
Fa dos anys, quan vaig assumir el càrrec de secretari de Mobilitat, vaig dir que les dues prioritats de la secretaria a les Comarques Gironines eren eliminar les cues del semàfor de Llambilles i incrementar d’un 50% el pressupost del transport de passatgers en autobús. Ho estem fent.
Vull la variant. Volem la variant. El Govern treballa per resoldre la construcció d’aquesta variant, però necessitem la receptivitat i la col·laboració municipal. Les mateixes condicions que hem trobat per la solució provisional de la nova rotonda.
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