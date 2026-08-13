Opinió
Sílvia Orriols i els jurats
Va fer molt bé Sílvia Orriols de designar el jurat que havia de decidir si la seva filla aconseguia plaça de policia. Els jurats s’han de tenir sempre a la butxaca, i així i tot salten sorpreses. Famosa és l’anècdota de González Ruano, escriptor prestigiós durant el tardofranquisme, que es va presentar al primer premi Nadal de literatura convençut de guanyar-lo, no tant per la seva indiscutible vàlua, com per la seva amistat amb els membres del jurat. Sorprenentment, va resultar guanyadora una desconeguda quasi nena anomenada Carmen Laforet, que havia escrit la meravella de Nada, quasi res. Indignat González Ruano va trucar el seu amic president del jurat per a demanar-li explicacions pel greuge, i aquest va respondre disculpant-se com bonament va poder, afegint que la novel·la de Laforet era molt bona, fins i tot, ehem, millor que la seva. González Ruano va deixar anar llavors una frase que ha quedat per a la història: «I des de quan els premis literaris els guanyen els millors i no els amics de jurat?».
Fa gairebé quaranta anys, vaig ser jurat. No de premi literari, sinó de certamen de Miss, a cadascú segons les seves necessitats, que deia Marx. Gintònic en mà, asseguts a primera fila, els membres del jurat vèiem desfilar a un metre dels nostres nassos una dotzena de jovenetes de bon veure en vestit de bany. Tret d’una, que era un espantall i ningú sabia què feia allà, a banda de provocar la hilaritat de públic. Acabat el gintònic -cambrer: podria portar-me’n un altre?- ens vam retirar a decidir el resultat. El president del jurat era el col·lega Mateu Ciurana, periodista de prestigi encara en actiu, qui segur que recorda els fets i em desmentirà si no són certs. Vam parlar, vam beure, vam votar en secret mitjançant paperetes i vam procedir a l’escrutini. Davant la sorpresa unànime, va guanyar l’espantall. Aleshores algú es va adonar que hi havia més vots que membres de jurat. L’organitzador de l’esdeveniment, que també votava, ens va explicar una mica torbat que, com a promotor, tenia dret a uns quants vots, que van ser els que van decantar el resultat en favor de la seva protegida.
-Aquest es tragina l’espantall- vaig deduir, i imagino que el mateix la resta de jurat (que ho van deduir, no que se la traginaven).
A mi tant me feia, millor per al vell. Però en Mateu Ciurana, que ja llavors tenia més dignitat que jo, i la continua tenint tot i que això no té gaire mèrit, es va plantar i va advertir al pobre vell -qui ja començava a veure allunyar-se la nit de luxúria- que, si la farsa continuava, la premsa se’n faria ressò. A contracor, va fer marxa enrere l’organitzador, i va ser proclamada Miss una de tantes maques concursants en lloc de l’espantall, adéu definitiu a tota esperança del vell, que li hauria promès corona, banda i títol a la noia, a canvi de favors humits. El pobre home s’havia molestat a organitzar un concurs només perquè la seva protegida guanyés un títol de bellesa, pensant que ella li agrairia el temps i els diners que hi havia dedicat. Si això no és amor, que baixi Déu i ho vegi.
Una vegada acabat el concurs i alliberat ja el jurat de les seves funcions, em va faltar temps per a acostar-me a la guanyadora i assegurar-li que jo havia votat per ella, a veure si, ja que no traginava el vell, ho feia jo amb el mateix mètode. Ni així. L’única cosa que vaig treure en net aquella nit va ser la barra lliure pel jurat, gràcies a la generositat del vell, que a aquestes hores estaria assegurant a l’espantall que ell havia fet tot el possible i que la culpa havia estat del jurat, així que alguna contraprestació mereixia. Des de quan guanyen els concursos de bellesa les més maques i no les que es traginen l’organitzador?, respondria l’espantall.
Sílvia Orriols ha fet santament, sempre és millor tenir el jurat a favor. Si la nena, com tants nens en la història de la humanitat, volia ser policia, més val assegurar-se’n els vots, i així evitar la mateixa sorpresa que Gómez Ruano o el vell sàtir del concurs. Perquè, a veure, des de quan els llocs de policia local els aconsegueixen els més qualificats i no els fills de l’alcaldessa?
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