Opinió
Maria, el cant dels humils
Maria, la Mare de Déu segons la tradició cristiana, és una d’aquelles presències que no s’imposen, però que hi són. Els evangelis en parlen poc. No ocupa el centre de l’escena, no parla gaire, no explica la seva vida. I, tanmateix, hi és en els moments decisius: quan la vida comença, quan el camí es complica, quan tot sembla trontollar. Potser això ja diu alguna cosa essencial. Hi ha persones que necessiten ser al centre per existir. N’hi ha d’altres que simplement són fidels. Maria pertany a aquestes segones.
L’evangeli de Lluc la presenta visitant Elisabet. Només una trobada. I en aquesta trobada passa allò inesperat: la vida s’hi reconeix. Elisabet la rep amb aquestes paraules: “Feliç tu que has cregut”.
La felicitat no té a veure amb l’èxit, sinó amb la confiança. Maria respon amb un cant, el Magnificat, que no és només pregària, sinó una manera de mirar el món. “La meva ànima magnifica el Senyor perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa”. Aquí hi ha una inversió silenciosa: el que és petit no queda oblidat, el que és discret no és insignificant.
El món de Maria no és del poder, sinó de la mirada que reconeix. Després del cant, l’evangeli només diu que es quedà uns mesos amb Elisabet i tornà a casa seva. Res més. Com si l’important no fos el que es diu, sinó el que es continua vivint. El Magnificat no explica el món. El descol·loca. Recorda que els humils no han estat oblidats i que la història no està tancada. Per això Maria continua essent actual. No perquè sigui del passat, sinó perquè toca una experiència humana: viure sense tenir-ho tot clar, caminar sense garanties, confiar sense control. El seu “sí” no és perfecte, sinó confiat. I aquesta confiança no elimina les dificultats, les travessa. Maria passa pel mig del sofriment: Betlem, la fugida, la creu, el silenci. Però no abandona. Hi ha una fidelitat que no fa soroll, i potser és la més sòlida. En un món que valora la rapidesa i la visibilitat, Maria recorda que el que és essencial sovint no es veu.
Guardar les coses al cor no és retenir-les, sinó deixar que madurin per dins. No precipitar el sentit. Per això el Magnificat és també una manera de llegir la vida. Què magnifiquem nosaltres? El poder o la confiança? L’èxit o la fidelitat? El soroll o la presència? Avui, en recordar Maria, felicitem totes les Maries. Les que viuen amb alegria i les que travessen dificultats. Les que creuen amb serenor i les que cerquen. Que el vostre nom sigui confiança, discreció i esperança. Per molts anys a totes les Maries. I que la vostra vida recordi que el que és petit també pot ser llum.
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