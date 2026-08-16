Opinió
Un decàleg de curiositats de defensa
- 1. Els Estats Units d’Amèrica del Nord són el productor més gran i exportador d’armes del món: concentra entre el 42-43% de les exportacions globals. Lockheed Martin (EUA) és considerada l’empresa de defensa més gran del món, principalment pel seu volum de vendes de l’avió de combat F-35. La seva facturació l’any passat ultrapassà els 75.000 milions de dòlars. Segueixen aquest rànquing Boeing (EUA), Northrop Grumman (EUA), Raytheon (EUA), BAE Systems (Regne Unit) i General Dynamics (EUA.).
- 2. La indústria europea de defensa té cinc gegants: a) BAE Systems (Regne Unit), un dels majors contractistes de defensa a nivell mundial; b) Rheinmetall (Alemania), expert en vehicles terrestres; c) Thales Group (França), especialista en electrònica i sistemes aeroespacials; d) Leonardo S.p.A. (Itàlia), abocat a la defensa seguretat i, e) Airbus SE: líder aeroespacial europeu. Només el primer d’aquests gegants, un dels cinc tops mundials, genera una facturació de ~30.000 -34.000 M€ anuals amb una cartera d comandes que supera els 60.000 M€.
- 3. La indústria de defensa espanyola està dominada per vuit grans empreses. Aquestes: a) Airbus Defence and Space SAU Espanya (Aeronàutica militar i defensa espacial), que factura 4.020 M € anuals (incloent-hi operacions industrials, el 2024, 12.082 M€ ; b) Indra Sistemas (líder en sistemes de defensa electrònica, radars i simulacions) amb una facturació el 2024 de 4.843 M€ i el 2025 de ~5.460 M€ ; c) Navantia (Construcció naval militar de bucs, fragates, submarins), amb una facturació el 2024 de ~1.528 M€; d) General Dynamics European Land Systems (GDELS)-Santa Bárbara Sistemas (fabricació de blindats i vehicles tot-terreny), que factura uns ~700-1.000 M€ anuals; e) Rheinmetall Expal Munitions (filial espanyola del grup alemany Rheienmetall, abans Expal Systems, centrada en municions i explosius), amb facturació el 2024 de ~639,5 milions €; f) SMS (Sistemas de Misiles de España integrada per Sener, EM&E, GMV (Grupo Mecánica de Vuelo) e Instalaza), amb una facturació, sumant les cinc empreses d’1,5 M €; g) ITP Aero (Indústria de turbopropulsors aeronàutics), amb una facturació el 2025 de 1.882 M€; h) SAPA Placencia Transmissions per a vehicles militars), amb 1.882 milions € de facturació.
- 4. El volum de negoci de la indústria de Defensa espanyola d’aquests darrers anys és espectacular. Després de dècades d’inversió en I+D, l’exportació de material militar concentra la puixança d’ingressos que encara tenen un marge considerable d’expansió. El 80% de la producció espanyola s’exporta, amb un 45-50% a paios de la UE i entorn d’un 36% de les exportacions van a consorcis industrials, Airbus, Eurofighter o sistemes europeus de defensa i no a països finalistes. En aquest sentit Aràbia Saudita és el principal client fora d’Europa i també Emirats Àrabs i països considerats MENA (Middle East and North Africa), això és de l’Orient Mitjà i del Nord d’Àfrica. Amb demanda puntual també s’ha proveït Ucraïna i estan creixent les vendes a l’Índia i a països d’Àsia i Amèrica Llatina.
- 5. Quina és l’arma més poderosa de què disposa l’Estat espanyol? El míssil de creuer Taurus KEPD 350 es considera l’arma convencional més poderosa de l’arsenal espanyol. Té un abast superior als 300-500 km i un capçal explosiu de 480 kg, dissenyat per destruir infraestructures crítiques i búnquers soterrats a gran profunditat, poden ser integrats en els avions Eurofighter de l’Exèrcit de l’Aire.
- 6. Quants avions de guerra té Espanya? L’Exèrcit de l’Aire compta amb una força de combat d’aproximadament 130-150 caces de primera línia, entre els quals destaquen uns 73 Eurofighter Typhoon (C.16) i entorn de 72-82 F/A-18 Hornet (C.15). Aquesta flota es modernitza constantment i es complementa amb entrenadors avançats F-5 i aeronaus de l’Armada.
- 7. D’entre les 75 principals companyes de Defensa espanyoles, 42 estan radicades amb la seva seu central a Madrid. Segueixen Sevilla, amb sis seus, Cadis amb quatre, A Coruña i Bizkaia amb tres cadascuna i Araba, Saragossa, Murcia i Barcelona amb dues. Aquests enclavaments faciliten la presència d’una multitud de petites i mitjanes empreses que componen el gros del de la cadena de subministrament de les més grans, en el conjunt del qual treballen unes 50.000 persones.
- 8. El fusell CETME, sorgit del Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales, que els que tenim una certa edat vam haver d’emprar i carregar a coll en el nostre servei militar i netejar-lo més d’una vegada, tot i les meravelles que ens en cantaven, ha quedat obsolet i fora d’ús generalitzat a les forces armades modernes. A Espanya va ser retirat del servei actiu i substituït pel HK G36-E.
- 9. A l’Exèrcit espanyol s’empren tres tipus de drons: Tàctics (petits com els Raven i, Puma), d’abast mitjà (com l’ScanEagle) de llarg abast (com l’MQ-9 Reaper) i s’esperen prototipus europeus futurs. Tant l’Armada com l’Artilleria de l’Exèrcit de Terra utilitzen drons, però la força aèria espanyola té dues unitats més avançades: L’Ala 23 de Talavera la Real, que operen amb drons armats de vigilància, i el Grup 47 de Forces Aèries, que operen amb drons MALE (Medium Altitude Long Endurance, és a dir, altitud mitjana de 3.000 a 9000 metres i llarga durada de vol (poden estar hores i fins i tot més d’un dia a l’aire). La despesa en defensa se situa aproximadament entre 34.000 i 40.000 milions d’euros anuals.
- 10. L’actual despesa amb defensa, encara que Pedro Sánchez havia plantat cara, ja ultrapassa el 2% del PIB (34.000-40.000 M€ anuals) repartits així: personal militar i pensions, programes d’armament i modernització (avions de combat, vehicles blindats, sistemes de míssils) i operacions i manteniment de les forces armades.
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