Opinió
SOS Costa Brava, vuit anys
El que diumenge passat havia de ser, només, una caminada familiar de capvespre, es va convertir en una casual i agradable trobada. La gent de SOS Costa Brava s’havien aplegat sota el pi gran de la plaça de l´ermita de Santa Cristina , a Lloret, per celebrar els seus vuit anys d’existència com a entitat jurídica pròpia. Desprès de la sessió de la junta ordinària varen compartir un sopar acompanyats de la música en viu d´un petit grup d´havaneres. Uns deliciosos taps de L´Escala, dels que ens van fer partícips , van concloure el sobri àpat que havien organitzat.
La plaça i el pi gran de Santa Cristina configuren un paratge extraordinari. Un mirador que permet atalaiar cap el sud les roques de s’Agulla i la blanenca cala de Treumal, cap al nord uns retalls de la platja a qui dona nom la patrona de Lloret i, més enllà, l’enfilall de roques que fins el cap de Tossa configuren un paisatge genuïnament «costabravenc». Curiosament, des d’aquest privilegiat mirador, semblaria que fóssim davant d´unes imatges aturades en el temps. Només alguns banyistes de darrera hora i algunes escadusseres edificacions ens retornen al present. Un present de sobreexplotació urbanística que, malgrat la tasca d’entitats com SOS Costa Brava, es fa palès tant bon punt surts d’aquest raconet idíl·lic i la mirada s’escampa per turons i serralades on els pins competeixen amb clar desavantatge amb el ciment.
SOS Costa Brava va néixer el 2018 i es va constituir com a entitat jurídica tres anys més tard. Aglutina, actualment, fins a 24 entitats, totes elles amb objectius comuns o semblants: defensar el territori de la Costa Brava, inclòs medi marí, biodiversitat, paisatge i patrimoni cultural. Ocuparia la resta de l´article enumera-les i fer-ne una petita ressenya . Per citar-ne només alguna hi trobem la veterana SOS Lloret , fundada el 2003, i encara altres tres que comparteixen encapçalament: SOS Empordanet, SOS Palafrugell i SOS Rosamar-Canyet. Per proximitat ( Selva Marítima) els faig esment, també, de la Plataforma Aturem la C32 i de Salvem Pinya de Rosa.
No són un conglomerat d´entitats i gent nostàlgica. Tampoc viuen en la ingenuïtat. Saben que les eines , els recursos i la pressió dels estaments polítics i econòmics són poderoses. Malgrat això, globalment i cadascuna des del seu àmbit d’influència, continuen treballant i lluitant perquè el país no es segueixi degradant i malmetent. Una lluita que es blasma en denuncies, recursos, manifestos, manifestacions, notes de premsa...i quan cal, també en accions. Unes accions que com defineixen en el seu programari, mai són violentes.
Petites i grans victòries, petites i grans derrotes trufen la trajectòria de les entitats federades a SOS Costa Brava. Sense la seva feina ( d’altra banda altruista) tindríem, però, un territori encara pitjor, encara més degradat. Poden felicitar-se, doncs, per aquests primers vuit anys de trajectòria, que mirant entitat per entitat en són molts més. Però sobretot, podem felicitar-nos tots aquells ciutadans amb consciència de país, amb sensibilitat paisatgística, amb estima i respecte vers el medi natural i partidaris d´un creixement sostenible, harmònic i regulat, de poder comptar amb ells. Un col·lectiu, uns col·lectius que no defalleixen ni en la defensa del que molt sovint semblen causes perdudes. Felicitats!
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