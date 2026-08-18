Opinió
Illa inaugura l’eclipsi
Salvador Illa, el nostre MHP, es disposa a inaugurar l’eclipsi a l’Observatori de l’Ebre juntament amb l’alcalde de Tarragona i la consellera d’Investigació i Universitats. A la de tres, toquen un botonet i milers de petits papers voleien al seu voltant, un efecte que recorda la pluja de confeti que cau sobre la felicitat dels nuvis o sobre un equip de futbol que ha guanyat un torneig important, però no tothom viu l’eclipsi d’una manera festiva: centenars de persones es consumeixen en vagons ben atapeïts com si fossin bestiar, i el pitjor és que saben que no arribaran a temps per veure l’eclipsi de les seves vides. Són gent obedient que ha fet cas de les recomanacions de l’autoritat de desplaçar-se en transport públic.
El dia abans, el MHP engega el compte enrere: «Queden menys de 24 hores per viure un eclipsi excepcional, un fenomen que situarà Catalunya en el centre de les mirades i que ens convida a celebrar la ciència, el coneixement i el talent». Quina mania de mirar-se el melic: ahir era «el món ens mira» dels independentistes, avui serà «el centre de les mirades» dels socialistes.
Molts ens preguntem per què el MHP no renuncià al glamur de la cerimònia d’inauguració de l’eclipsi i es dirigí a les Terres de l’Ebre amb tren, una experiència en què podria, per fi, fer realitat un dels seus somnis: estar a prop de la gent, respirant aixella suada, ventositats, eructes de cervesa calenta, perfums barats, olor de formatge roquefort i escoltant exabruptes contra el seu govern, amb l’oportunitat de respondre les preguntes que inquieten la gent: senyor Illa, per què han tancat de pressa i corrents el tema de la DGAIA? El meu fill podrà començar l’escola aquest setembre? Si pogués donar una empenta a l’ajuda de dependència de la mare... Fa més d’un any que espero una operació de pròtesi de genoll.
Si he recordat l’amor del MHP per estar a prop de la classe treballadora és per unes declaracions que féu en el debat de les eleccions catalanes del 14F, el 5-2-21, a la cadena SER. Prometia que, si arribava a ser MHP, es rebaixaria el sou un trenta per cent, perquè era un sou indecent, i que un president ha d’estar a prop de la gent. Salvador Illa, com a MHP, s’ha rebaixat el sou? No només no se l’ha rebaixat, sinó que l’ha incrementat en 10.000 euros. És el president autonòmic que més cobra i que disposa de més conselleries, secretaries, oficines, delegacions, alts càrrecs... i disposa de 9 assessors personals. Més que dirigir un govern, Illa dirigeix un club social. Més diners que Illa en cobra Josep Rull, president del Parlament, per complir una única funció: renyar Sílvia Orriols.
Anys enrere, la política i les agències d’espionatge, altrament dites d’intel·ligència, tenien un enemic en comú: la veritat. I qui diu la veritat diu les hemeroteques o les gravacions d’entrevistes a la TV o a la ràdio. L’aparició d’internet, les xarxes i la IA ha desestimat una opció que feia un lleig a la democràcia. Ara, un dels mètodes alternatius és desacreditar la veritat. La veritat no és única i irrepetible: hi ha una veritat dels homes, una altra de les dones, de les criatures, de les mascotes... i, a més, depèn de les circumstàncies. On és la veritat dels amants que un dia es fonen en una sola carn i es prometen amor etern i l’endemà juren per Déu que s’odiaran mentre visquin, i tant de bo visquin molts anys?
Ha mentit el president Illa? Si mentir és enganyar i enganyar vol dir que l’altre es cregui el que dius, Illa no mentí perquè ningú, bé, gairebé ningú, es cregué les paraules d’Illa en el debat electoral. La gent ho interpretà com una llicència narrativa en un context de política-ficció.
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