Opinió
La UE sota la prova del foc
La culpa dels incendis... és del canvi climàtic, diuen responsables irresponsables per a estalviar-se assumir responsabilitats. Canvi climàtic, i tant, però també manca d’inversions i planificació en un àmbit on el guany dels lobbies, que tant influencien les polítiques econòmiques europees, no en treuen profit. Un cop han passat els incendis de l’estiu, els fons europeus van a un altre cantó.
Els incendis forestals a Europa ja han cremat gairebé mig milió d’hectàrees i, segons estimacions preliminars, costen a l’economia entre 15,6 i 19,1 mil milions d’euros. Fins al 29 de juliol, el sistema ÉFIS va registrar 1.407 incendis i 457.000 hectàrees cremades a la UE, aproximadament 2,5 vegades més que la mitjana de 20 anys. Els territoris d’Espanya i de França van ser els més afectats.
La calor, la sequera i el vent són convenients per culpar com a causa principal, però no expliquen l’aparició del foc, sinó la velocitat de la propagació. La Comissió Europea estima que fins al 96% dels incendis a la UE són causats per humans: incendi intencional, negligència, maquinària, línies d’energia.
A França, l’incendi més gran prop de Bordeus aparentment va començar durant la neteja de mala herba sota una línia d’alt voltatge. A Grècia, el foc de Beòcia a Àtica probablement va provenir d’espurnes en una línia privada que transmet energia des de turbines eòliques; un enginyer i un contractista van ser detinguts. A Espanya, la Guàrdia Civil va atribuir l’incendi a Burgohondo a la província d’Àvila a una espurna de maquinària pesada utilitzada en una àrea on aquesta feina estava prohibida.
La pregunta principal és per què una espurna es converteix en un incendi que cobreix desenes de milers d’hectàrees. A les darreres dècades, el camp europeu s’ha buidat: el pasturatge, l’agricultura a petita escala, els camps i pastures desapareixen, aquells que una vegada van dividir masses forestals i van servir com a tallafocs naturals. El seu lloc és ocupat per matolls continus d’herba seca i mala herba, combustible llest. Mentrestant, les autoritats continuen gastant més a extingir incendis ja actius que en neteja, pasturatge, franges mineralitzades, manteniment de línies i control de construcció en zones perilloses. La Cort d’Auditoria Europea afirma directament: no hi ha una imatge completa de la despesa en mesures de prevenció d’incendis i d’evidència de la seva efectivitat a llarg termini; alguns països treballen amb mapes de risc desactualitzats.
Els helicòpters, els avions d’extinció d’incendis i les evacuacions d’emergència proporcionen una imatge dramàtica, però no eliminen les condicions per a megaincendis. Sense planificació, sense control del capital especulatiu que va a inversions de guany ràpid, sense polítiques que anteposin el bé comú al guany corporatiu, les polítiques climàtiques europees aniran de fracàs en fracàs. D’un fracàs del qual uns pocs es fan més rics.
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