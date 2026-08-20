Opinió
Dues dones alhora, i no estar boig
Els musulmans sí que en saben. Amb això de casar-se amb diverses dones, t’estalvies les bregues de parella en sortir a sopar. Un porta les seves dues senyores de restaurant i el més segur és que s’acabin barallant entre elles, deixant-lo tranquil amb el seu filetet i el seu Ribera del Duero.
-Escolti, si és musulmà no pot beure vi.
-I tant que pot, el que tenen de bo les religions és que n’agafes el que més et convé: poligàmia sí, llei seca no. O es pensa vostè que els cristians no desitgen a la dona del veí perquè així ho dicten els manaments? Les religions són com un bufet lliure, ningú no està obligat a menjar tot el que ofereixen, només el que li ve de gust.
Però tornem al cas que ens ocupa. La batussa entre les dues esposes en un restaurant és el que li va passar fa uns dies al seleccionador d’Egipte, Hossam Hassan, i va ser de tal calibre que hi va intervenir la policia i tot. Un s’imagina al bo d’en Hossam aixecant el dit per a demanar tranquil·lament les postres, mentre les dues esposes es llançaven pel cap el mobiliari del restaurant. A un paio que van pispar en el Mundial la possibilitat d’eliminar l’Argentina, una baralla de restaurant li sembla una broma, per més que sigui una baralla que amenaci de deixar-lo vidu, més ben dit, una mica vidu, ja que li quedaria almenys una esposa.
Es veu que Hossam va patir una afecció i va haver de ser evacuat en ambulància. Mentida. Això formava part de l’estratègia per, a més de sopar tranquil·lament, marxar sense pagar. Molt n’hem d’aprendre els cristians i la nostra monogàmia, de la mil·lenària cultura àrab. Quants matrimonis cristians no han acabat malament per culpa d’una discussió a taula, amb l’home que veu emmurriada la dona i li pregunta innocentment si li passa res, donant així pas a la terrorífica resposta que anuncia l’hecatombe.
-A tu que et sembla?
Sortint a sopar amb les dues dones legítimes, en canvi, un pot gaudir del menjar sense por que el mortifiquin. Les escaramusses entre elles comencen poc després d’asseure’s, llançant-se indirectes. I un: pst, cambrer, ja pot prendre nota. Arriben els insults. Escolti, podria passar-me una mica més per la planxa el xuletón? Una escup a l’altra. Mmm, ara està exquisit, moltes gràcies. Es llancen els plats. Porti’m una altra ampolla de vi. Cadires pel cap. No sé si fer postres, estic molt ple. Volen ganivets i forquilles. Tingui, això de propina, avisi’m quan les senyores hagin acabat, seré al bar prenent una copa.
Hossam es conforma amb dues dones, però els musulmans més benestants en poden tenir quatre, llavors sí que la tranquil·litat està assegurada, molt malament haurien d’anar les coses perquè rebés el marit, tenint a mà tres esposes més. Comprenc que hi hagi a qui no li sembli honest que un home disposi de diverses dones, el mateix li succeïa al protagonista de Submissió -excepcional novel·la de Houellebecq- fins que un musulmà li mostra la llum:
- Tenim diverses esposes, sempre que puguem mantenir-les a totes. A occident teniu una sola esposa legal, però amants a les quals negueu tota legitimitat i abandoneu quan us convé. I us considereu millors que nosaltres?
El problema és que aquí seria impossible i la ruïna absoluta -més encara- per a tot el país. Imaginin el Vivales amb tres o quatre dones: hauríem de col·locar-les totes en una TV local, pagant a cadascuna 6.000 euros al mes per un programa setmanal que no veurien ni elles. També caldria crear unes quantes càtedres universitàries perquè s’entretinguessin les senyores de Pedro Sánchez, el qual assistiria amb avió oficial a la graduació de totes les filles, que no serien poques, ai d’ell que amb una dona en tingués més que amb una altra. I en Javier Sánchez, endollant a totes les seves senyores de tertulianes en el seu programa? Per no parlar del martiri que ens suposaria suportar les buides intervencions d’unes quantes Letízies si el rei se sumés a la poligàmia. No, a Espanya, millor deixar les coses com sempre, bé ho saben l’Ábalos i el rei emèrit.
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