Opinió
L’estiu i el nacionalisme banal
A l’estiu no hi ha lliga, però no per això el món de l’esport-espectacle desapareix. Res més lluny: cada quatre anys hi ha Mundials i també Olimpíades.
Òbviament, aquests esdeveniments globals obeeixen a molts interessos mediàtics i comercials, però també són molt útils per a la política estatal. S’ha parlat molt dels ingressos de les federacions esportives, dels drets de les retransmissions de les cadenes de televisió, dels espònsors dels equips; però no sempre es fa esment de la gran utilitat que tenen aquests esdeveniments per a la política d’estat o, millor dit, per al món simbòlic de la política estatal.
Ja ho diu Shakira a la cançó del Waka Waka, on hi ha una estrofa que resa que la competició del Mundial de futbol és «l’única justa de les batalles». I si bé això de «justa» no està gens clar, sí que és cert que la competició té molta càrrega guerrera. Com és possible que això, en un món pretesament racional, succeeixi? La resposta està en la gran càrrega irracional que sosté la política i el mercat.
Del mercat no en parlarem avui, però de la política sí i, en concret, de la política de la identitat. Una política que crea «comunitats imaginades», que és el que són les nacions-estat. Com diria l’historiador Benedict Anderson, la nació és una «comunitat imaginada» formada per persones que, en la seva immensa majoria, no es coneixeran mai, que tenen realitats i necessitats diferents, però que, sota determinats discursos i símbols, tenen la sensació de formar part d’un mateix «nosaltres». També el filòsof Ernest Renan, intentant definir la nació, va utilitzar una altra metàfora molt eloqüent. Va dir que la nació és «un referèndum quotidià». I si bé el Mundial no és quotidià, sí que podem afirmar que, durant els dies que es du a terme, és fàcil constatar que des de ràdios, diaris, televisions i xarxes es crea una lògica de «referèndum permanent». Cada partit, cada himne abans de començar, cada anàlisi esportiva, cada entrevista amb jugadors i entrenadors és una ocasió per reafirmar una identitat que apel·la a un «nosaltres» que s’enfronta a «d’altres».
Certament, durant molt de temps, aquesta construcció del «nosaltres» es va alimentar d’un imaginari literalment bèl·lic a través d’herois, batalles, victòries, derrotes, enemics, greuges i territoris guanyats o perduts. Avui, en bona part del món, aquest imaginari de lleves i desfilades de soldats ha perdut centralitat i ha estat substituït per l’espectacle competitiu.
Això és el que el psicòleg Michael Billig va anomenar «nacionalisme banal». No es tracta del nacionalisme dels discursos patriòtics o de les mobilitzacions a les places, sinó d’una presència molt més quotidiana, gairebé invisible, de la nació a través de la bandera que apareix al costat del resultat, de l’himne abans del partit, dels colors de la selecció... que són petites formes de recordar-nos constantment que vivim dividits en comunitats estatals. Es tracta d’un nacionalisme extraordinàriament material i comercial. La nació es compra i es porta posada durant una temporada gràcies a les samarretes, gorres, banderes, bufandes, cromos, pilotes i bambes. I se celebra –si es guanya– en una festa ritual, amb places plenes de gent que no es coneix, cotxes amb banderes, balcons engalanats, crits i música.
Així doncs, els grans esdeveniments esportius a l’estiu no només són una excusa perquè empreses i federacions facin negocis, sinó també perquè els estats es reivindiquin recreant identitats. Unes identitats banals, però de gran utilitat política.
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