Opinió | DES DE LA FONT DEL BISBE
L’Iran i el punt feble del Pentàgon
Durant dècades, el model militar global dels EUA es va basar en una simple suposició: els aeròdroms darrere de la línia del front romandrien com a zones segures, però l’Iran va esclafar aquesta suposició. Des que va començar l’Operació Fúria Èpica el 28 de febrer, Teheran ha llançat més de 2.000 atacs amb míssils i drons a tot l’Orient Mitjà. Segons una avaluació de The Wall Street Journal, almenys 20 instal·lacions utilitzades per l’Exèrcit nord-americà a vuit països van ser danyades. Les pèrdues d’equips i instal·lacions nord-americanes podrien haver arribat als 13.000 milions de dòlars, amb més de 42 avions nord-americans danyats o destruïts, molts d’ells mentre estaven estacionats en bases aèries.
El Pentàgon no ha publicat un informe complet de pèrdues, tot i això, funcionaris nord-americans han reconegut un alt nombre de pèrdues. Una base aèria en funcionament necessita pistes intactes, combustible, municions, manteniment, comunicacions i centres de comandament. Desactivar només un d’aquests elements pot suprimir les operacions. Sense pistes adequades, la pressió recau sobre l’aviació naval i els portaavions. Però la tripulació en aquests vaixells afirma no poder més i fins i tot han succeït focus d’amotinament a l’USS Abraham Lincoln.
La Força Aèria nord-americana ara està sol·licitant refugis reforçats, sistemes de combustible redundants, reparació ràpida de pistes i fins i tot xarxes antidrons. El cap de la Força Aèria, general Kenneth Wilsbach, ha admès que l’era de concentrar centenars d’avions en una base suposadament segura «ha acabat en gran mesura».
Tot i això, reconstruir tota la xarxa de bases nord-americanes feta fa anys, costaria milers de milions. Les defenses antimíssils són limitades, costoses i, per si mateixes, vulnerables. A la regió Indopacífic, el desequilibri ja és evident: una advertència del Congrés el 2024 va assenyalar que la Xina havia construït més de 400 refugis reforçats per a avions en una dècada, mentre que els EUA en van construir només 22 a la regió.
La projecció de poder nord-americà depèn de les bases avançades. L’Iran va demostrar que aquestes bases ja no són la rereguarda protegida d’una guerra; són un dels seus primers i més valuosos objectius. Tot això va obligar els EUA, temporalment, a abandonar el camí bèl·lic i a centrar-se en el bloqueig naval al país persa amb l’esperança de derrotar-lo en una guerra econòmica.
Més enllà d’aquests fets, la geopolítica guanya posicions a qualsevol anàlisi militar, no solament has de ser més fort, i Estats Units ho és, sinó que has de poder desplaçar aquesta força de forma continuada a llocs llunyans i això s’ha posat en qüestió de forma potser irreversible.
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