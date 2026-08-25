Opinió
Tornar Catalunya al paleolític
Els admirables paisatges del Yorkshire de les sèries angleses, amb els suaus turons de camps delimitats per files d’arbres, són qualsevol cosa excepte naturals. Igual com els de les fotografies que ens conviden a la Toscana, posem per cas. Són obra de segles de desforestació i substitució d’espècies practicada pels éssers humans en benefici de l’agricultura i la ramaderia, és a dir, de la subsistència. De petit vaig conèixer un avi que, en la seva joventut, havia anat a arrencar garrics a l’altiplà segarrenc; feien grans esclarides d’arbustos per convertir garrigues naturals en esteses artificials de blat i d’ordi. Això ha estat així des de fa una desena de milers d’anys, des que els nostres avantpassats van domesticar animals i plantes en lloc de limitar-se a caçar-los i recollir-les. Sense aquests canvis a Catalunya no seriem vuit milions sinó vuit mil a tot estirar. Però el procés s’ha aturat. Les meravelles de la tecnologia, la indústria i la globalització dels mercats han fet que abandonéssim camps i feixes en benefici del retorn desordenat d’un bosc, per cert, altament combustible. I en el marc d’aquesta regressió també ha tornat el llop, reintroduït pels nostres governants, absurdament enyoradissos d’un paradís natural en el que es moririen de gana. Però vet aquí que els llops maten ovelles i els pagesos en comencen a estar tips. A la natura salvatge del paradís mai viscut no hi ha ramats d’ovelles i el llop menja conills i senglars, però a la ruralitat catalana troben els xais ben a l’abast i, a més a més, s’hi han acostumat, vencent la seva por als humans. Ben mirat, no els hi podem retreure: estan convençuts de fer l’establert en el pacte amb sant Francesc d’Assís. Aquest, en el famós episodi del «germà llop», va aconseguir que la fera que atemoria el poble de Gubbio deixés d’atacar animals i persones a canvi que els habitants l’alimentessin de franc. Però els ramaders catalans no en saben res, d’aquell pacte llegendari. Per a ells, la cosa és clara: fa uns anys no hi havia llops i ara n’hi torna a haver per culpa del Govern. Per què? Hi ha una mena de dèria per revertir la transformació de la natura que ha eliminat espècies; un enyor d’equilibris propis d’una altre context. El prestigiós naturalista Martí Boada li ho diu molt clar a Enric Badia: «el que ve al darrere és un retorn al paleolític». I afegeix: «personalment estic a favor d’un territori humanament viu i actiu». Li compro.
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