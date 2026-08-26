Opinió
Girona mereix una entrada digna
Entrar a Girona pel sud significa trobar-se amb un paisatge urbà degradat, amb edificis abandonats o en un estat de conservació deficient, alguns dels quals han estat ocupats durant anys. No es tracta només d’una qüestió estètica. La degradació prolongada d’aquests immobles transmet una sensació d’abandonament, provisionalitat i manca de planificació. Sovint la primera impressió és la que compta i la que queda gravada a la memòria. Durant massa temps s’ha actuat sobre aquest tipus de problemes de manera puntual, resolent incidències concretes sense abordar de manera decidida la transformació global de l’entorn. Però l’entrada sud de Girona necessita alguna cosa més que intervencions aïllades. Necessita una visió de conjunt i un projecte urbanístic ambiciós que permeti ordenar, renovar i dignificar tot aquest sector. Només la iniciativa privada de la Clínica Girona ha fet aquest pas. No es va executar l’institut Ermessenda quan tocava a l’antiga fàbrica Simon i ara costarà molts més diners perquè l’immoble es troba totalment ruïnós. I tres quarts del mateix passa amb el xalet on es vol fer un centre tecnològic i ara se l’estan menjant literalment les herbes. Dignificar l’entrada sud no és maquillar la ciutat. És fer urbanisme, recuperar espais degradats, generar noves oportunitats i reforçar la cohesió entre barris. Girona necessita afrontar aquesta transformació amb una mirada global, determinació i voluntat de futur. Perquè la ciutat també comença a les seves portes, i l’entrada sud de Girona mereix deixar de ser un espai oblidat per convertir-se en una entrada digna de Girona.
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