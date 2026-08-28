Opinió
Girona, cada cop menys Girona
El mercat de la Boqueria de Barcelona, que des de fa uns anys s’ha convertit en parada obligatòria per a milers de turistes assedegats que, com si trepitgessin Xangai, Londres, Florència, Vancouver o Melbourne, corren a fer-se amb el suc tropical del color més llampant, començarà aviat a fer neteja per retornar-lo als barcelonins, reduint, per exemple, l’oferta dirigida als turistes. I és que les parades no podran tenir més d’un 50% de productes elaborats.
Això, per sort, a Girona encara no passa. A la majoria de parades del mercat del Lleó se’ls acaba la concessió el 2027, mentre l’Ajuntament de Girona busca una fórmula per renovar tots els paradistes amb els mateixos terminis, marcs jurídics i garanties. Aquí, de moment, ningú exprimeix sucs detox, si no és que els pagesos de fora s’hi animen. De moment, el nostre mercat s’assegura que els turistes que el trepitgen s’enduguin un legítim record del seu pas per Girona, com un bon tros de botifarra dolça o un pot d’anxoves de l’Escala o de Roses. Quelcom que ja no pot dir la ciutat ni molts racons de la província, amb smoothies, açaí, pancakes, quinoa, matcha, kombutxa, edamames, hummus, ceviches, cheesecakes, poke bowls i salons de manicura a cada cantonada.
Els animo a passejar-se per la Rambla de Girona. Sí, ja sé que fa temps que no hi passen (i encara més des que el Girona ha baixat i la samarreta de Segona, que segueix valent 80 euros, ja no crida tant l’atenció). Seguin i parin la calor en una terrassa que, per acabar-ho d’adobar, podran treure la pols a l’anglès. I després diuen que viatjar és car.
Els comerços de tota la vida tanquen en massa (i nosaltres, fent orelles sordes, seguim comprant per internet), l’endemà obre una botiga de carcasses de colors i aquí no passa res. Com a pla de xoc sonat, tornem a comprar el pa a la fleca?.
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