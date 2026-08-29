Opinió
Coses que sí, coses que no tant
Tots hauríem de dir un gran i rotund «sí» a les persones que es preocupen per tu i a les que intenten fer-te el dia una mica més suportable, encara que només sigui durant una estona.
Sí a les persones que hi són. A les que, tret de causes majors, no miren el mòbil mentre dura la conversa, el sopar o el que sigui. A les que t’obsequien amb la seva atenció durant el temps que dura la trobada i no t’avisen per endavant que no es poden quedar gaire. Hi ha persones que sempre van amb presses i d’altres que sembla que tinguin tot el temps del món per dedicar-lo a qui els importa. Sí a les segones (tot i formar part, moltes vegades, del primer grup).
Sí als qui saben gaudir i es treballen l’actitud de veure el costat bo de la vida. Ja sabem que el món està com està. N’hi ha prou d’encendre la tele, desbloquejar el mòbil o obrir les pàgines d’un diari per saber-ho, però soc més feliç si m’envolto de gent vital i il·lusionada amb les coses senzilles i amb ganes d’assaborir-les. És una qüestió de supervivència. L’altre dia vaig conversar amb una persona que no suporta la calor (jo tampoc), que no aguanta conduir (m’hi apunto), que considera abusius els preus del supermercat (ni t’explico què en penso, després d’haver pagat dotze euros per sis ampolles de llet) i que està farta dels seus veïns (els meus treuen les bosses de residus orgànics al carrer tres dies abans del que toca). Després de la seva dissertació, em va agafar una baixada d’ànims tan gran que vaig preferir dormir abans que menjar.
Sí a l’educació i no, no em refereixo a una actitud esnob. Em refereixo a coses tan bàsiques com tractar bé els altres, donar les gràcies i fer servir el si us plau. Esperar que tothom s’hagi servit abans de començar a menjar, no parlar amb la boca plena, ajudar a desparar la taula o respectar els torns de paraula. No faltar al respecte i saber escoltar. L’educació és la base d’una bona convivència. Alguns pensen que la confiança eximeix de ser educats amb els més propers. Error.
No als qui parlen de malalties. No és falta d’empatia, però, tret que estiguem molt malalts, val més no comentar com de molestes són les hemorroides, que tenim el colesterol alt mentre ens mengem un entrepà de llom, bacó i formatge, que creiem que tenim la covid o que el nostre hipertiroïdisme ha empitjorat. A certes edats, tots tenim alguna cosa i no passa res si no ho airegem.
Anava caminant buscant una ombra i vaig sentir ben alt i clar: «Suposo que no teniu res a dir-hi». La dona, d’uns 70 anys, ho va repetir dues vegades mentre baixava de la vorera per avançar dues noies musulmanes. La senyora estava molt molesta i va continuar cridant que estava farta que els de la seva religió es creguessin els reis del mambo i que es dediquessin a «cobrar paguetes». No sé si elles no la van entendre o si van fer orelles sordes. Jo em vaig quedar tan estupefacta que em vaig donar un cop amb un fanal. Potser la dona tenia un mal dia, potser era racista, potser sent que la seva identitat està amenaçada o li molesta la falta d’integració de certes cultures. Potser era una mica de tot això, però el que segur que sí que era és odi, en qualsevol de les seves variants. I això, en qualsevol de les seves variants, és de les coses que menys m’agraden.
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