Opinió
La culpa de Ceuta és de Facebook
Margarita Robles reconeix per fi un «assalt massiu» a Ceuta, un curiós gir lèxic quan fins ara mateix era políticament incorrecte parlar d’«invasió». Segons la ministra de Defensa, els gairebé cent mil assaltants marroquins eren enginyers informàtics, capaços de desxifrar els secrets digitals propagats per indefinits «agents desestabilitzadors». La multitud que va accedir a territori ceutí, esquivant un únic guàrdia civil que semblava donar-los la benvinguda, també estava formada per experts juristes que interpreten les sentències del Tribunal Suprem amb la perícia d’un catedràtic de la matèria.
Després de la insistència excessiva en l’espanyolitat de Ceuta, un èmfasi que suscita més inquietud que convicció, Robles descarrega la responsabilitat de l’«assalt massiu» sobre Facebook. En el típic poti-poti tecnològic, esmenta mitja dotzena de vegades la xarxa social que hauria canalitzat l’atac més gran contra la integritat nacional. Aquesta influència diabòlica va suscitar l’«autogestió d’individus atrets espontàniament al perímetre fronterer». El Ministeri de Defensa havia de triar entre Elon Musk i Mark Zuckerberg com a inspirador demiúrgic.
Un cop responsabilitzat el segon, no hi haurà cap represàlia contra el magnat tecnofeudal. La ministra remata l’amanida pueril amb TikTok, un toc xinès per tancar la conxorxa judeomaçònica, sense conseqüències per a les xarxes criminals.
La ministra no va fer cap esment de la responsabilitat evident del Marroc, país d’on procedien els «assaltants», per no parlar del fet que la immensa majoria acrediten aquesta nacionalitat. Al contrari, Robles va allargar la mà amorosa a Rabat, menys de 24 hores després que, en presència del dictador alauita, es tornés a reivindicar l’apropiació marroquina de Ceuta ja assajada durant l’assalt. La responsable de l’Exèrcit va acabar amb un marcial «el que ha passat no pot tornar a passar», que sonava ben poc tranquil·litzador.
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