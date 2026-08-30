Opinió
Més històries de la Catalunya medieval
Seguint un anterior article publicat temps enrere, són molts els fets interessants de la història medieval de Catalunya i la Corona d’Aragó que no són massa coneguts. És el cas, per exemple de la conquesta de Mallorca al segle XIII per part de Jaume I, de la que en coneixem la repoblació catalana, però no tant l’occitana, aragonesa, italiana o portuguesa, i on els habitants autòctons musulmans foren, en molts casos, esclavitzats. A València, conquerida amb pocs anys de diferència, la repoblació seria especialment feta per catalans i aragonesos, però també, en menor mesura, per occitans, navarresos i castellans (Flocel Sabaté, 2011). Allà, la convivència amb la població musulmana fou millor que a Mallorca i, més d’un segle i mig després de la conquesta, la llengua àrab era encara majoritària a moltes contrades, mentre el català ho era especialment a la franja litoral i prelitoral i el castellà en algunes zones de l’interior. Diversos lingüistes contraris a la unitat de la llengua catalana defensen que les restes romàniques de les antigues parles durant els més de cinc segles de domini musulmà, serien l’origen d’una llengua valenciana diferenciada, una tesi sense cap rigor històric ni lingüístic (Maribel Fierro, 2024).
Els pactes d’ajuda mútua entre els diferents regnes cristians en els territoris fronterers amb els musulmans van propiciar la participació dels exèrcits castellans en la conquesta d’Alacant i les terres properes, quedant integrades durant uns anys a la Corona de Castella. Tanmateix, diverses revoltes musulmanes van fer que aquesta zona estigués dominada de manera alternativa per musulmans, castellans, catalans i aragonesos fins que, a finals del segle XIII, passà a formar part definitivament del Regne de València i de la corona d’Aragó (Josep Maria Salrach, 1981). També és habitual sentir parlar de l’origen medieval de la Generalitat. De fet, és a la segona meitat del segle XIV quan es va constituir una delegació permanent de les corts al Principat de Catalunya, i també als regnes de València i d’Aragó, anomenada Diputació del General o Diputació del Regne, adoptant més tard el nom de Generalitat a Catalunya i València.
Ni tan sols pels gironins és gaire conegut que, el maig de 1462, en plena guerra civil catalana, les tropes del comte de Pallars van assaltar la ciutat de Girona, on es trobava el futur Ferran el Catòlic, fill de Joan II, que va haver de refugiar-se amb la seva mare, la reina Joana, al reducte de la Força i la Torre Gironella, per evitar caure en mans dels assetjadors. Una guerra civil amb la societat i la noblesa catalana dividida entre els dos bàndols, i amb l’església aliada de manera oportunista amb uns i altres, fins que la guerra acabaria regnant ja el mateix Ferran el Catòlic (Josep Fontana, 2014).
Tot i que en algun cas hi ha dubtes sobre el lloc de naixement d’alguns dels comtes-reis de la corona catalanoaragonesa, sembla clar que almenys tres haurien nascut al Principat de Catalunya (inclosos els comtats del Rosselló i la Cerdanya), tres al Regne de València, tres al Regne d’Aragó (Ferran el Catòlic entre ells) i tres a la Corona de Castella (de la dinastia de Trastàmara), si bé Jaume I hauria nascut a Montpeller. Tanmateix, la seva mort s’hauria esdevingut en la majoria dels casos al Principat (sobretot a Barcelona), tot i que Jaume I hauria mort a València i Ferran el Catòlic a Castella. En tot cas, una mostra força clara que, durant bona part d’aquests segles, la ciutat comtal va ser el principal centre de poder de la cort itinerant.
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