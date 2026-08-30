Opinió
Olé, Oleg
Què deuria voler explicar el representant de Tsygankov, Oleg Smaliychuk, perquè al jugador se li obrissin les portes de sortida de bat a bat, només uns dies després de veure’s amb un expedient disciplinari obert per part del club? O què deu haver passat a nivell personal entre el mateix jugador i Pere Guardiola, tenint en compte que aquest últim en el seu dia va ser el representant de l’ucraïnès? Segurament no ho sabrem mai, però bona olor no fa tot plegat; i en tot cas el jugador que tenia una clàusula de sortida de trenta milions, rebaixada a deu després del descens a Segona, al final haurà sortit per just la meitat de tot això, cinc. Ara ja sabem quin preu té anunciar un divendres una roda de premsa pel següent dilluns. Olé el representant.
Però potser tot això no hauria d’estranyar. A l’hivern, Livakovic -fart de riure que ara sigui al Barça-, també s’havia negat a jugar, se’ns va pixar a sobre i des del club van dir que plovia. Vista la tàctica, al vestidor en varen aprendre i l’han tornat a executar. I potser en les pròximes quaranta vuit hores apareix algun altre intermediari per alliberar Vanat (que ja va esborrar un parell de dies de les seves xarxes qualsevol referència del Girona FC), Ounahi, Van de Beek o Àlex Moreno. A Minsu no fa falta, perquè fan tanta il·lusió els diners, que ja l’hem venut sense més. Encara que això sigui haver perdut la flama d’il·lusió que encenia la graderia.
Però no em busquin més en el costat pessimista, des de dimecres al matí, penso obrir un període de dos mesos de confiança a l’entrenador, als que han arribat nous i als que ja hi eren. Només així podrem avançar sense perill de llaga d’estómac. Confiant que al camp arreglin mínimament el desori muntat des del mateix club. Qui ens ha vist i qui ens veu!
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