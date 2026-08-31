Opinió | Opinió
Roger Bigas
Pacte de ciutat per uns carrers nets i verds
La ciutadania està farta de les picabaralles entre partits polítics que no resolen ni les qüestions més bàsiques d’un municipi, com mantenir els carrers en bones condicions i una correcta gestió dels residus. Dient-ho així de simplista sembla senzill, però quan entren en joc els contractes amb empreses externes, com per exemple al contracte de recollida i gestió de residus, comencem a perdre control de la gestió pública.
Amb el primer que caldria acabar és amb els vídeos i fotos oportunistes d’alguns partits amb la típica bossa de brossa fora del contenidor o el sofà vell llençat al carrer sense haver avisat a la deixalleria perquè el recullin. Que fàcil és fer sensacionalisme.
Aquest 2027 es celebraran les eleccions municipals i el mateix any acaba el contracte de residus a Salt. Aquest fet podria propiciar una guerra a les xarxes i als plenaris per tal d’aconseguir «la foto» i fer quedar malament a la resta de partits, una pràctica que desgraciadament és habitual en alguns partits i que només fa que posar-nos tots al mateix sac, el de «tots són iguals».
Durant tot el mandat 2023-2027 la màxima d’Independents per Salt-CUP ha estat la d’asseure’ns amb la resta de forces democràtiques del municipi per arribar a consensos de ciutat. Quan arribem a aquests acords i deixem enrere la picabaralla de pati d’escola és quan la ciutadania veu resposta a les seves necessitats, una transformació positiva al seu municipi, un projecte i, corresponsabilitats tant de qui es troba a govern com dels que ens trobem a l’oposició.
Tenim molt clar que pocs mesos abans de les eleccions el més fàcil de tot és passar de tot i dedicar-nos a fer campanya, però això la ciutadania no s’ho mereix i no és la nostra manera de treballar. A qui li toqui governar el pròxim mandat haurà de desplegar un contracte de residus que, si no és de consens, serà molt complicat que pugui arribar a bon port, i en tenim exemples propers. Durant tot el mandat 2023-2027 IPS-CUP ens hem dedicat a pregonar la necessitat d’arribar a grans consensos de ciutat i, que tant govern com oposició puguem treballar per arribar a acords.
Al govern d’Esquerra i Junts li pertoca seguir convocant-nos a reunions amb l’empresa que està fent l’estudi del futur contracte, i a IPS-CUP i al PSC ens pertoca asseure’ns i no aixecar-nos de la taula fins que arribem a un acord que suposi una millora per tot el poble.
Cal tenir dues idees clares. La primera és que la majoria dels residus municipals provenen de productes d’origen industrial i d’envasos, la majoria amb una vida útil molt curta. Això posa en relleu la necessitat d’actuar sobre tota la cadena de disseny, fabricació, distribució i consum, i no només sobre la fase final del cicle de vida que és la que ens toca assumir als municipis amb un buit de competències absolut. La segona és que produir menys residus és deixar menys empremta al planeta, no es tracta únicament de reciclar millor, es tracta sobretot de reduir el residu. Aquí cal doncs que s’implementin tant les lleis estatals com la catalana en matèria de residus, i s’obligui a les empreses a què de tot el que es produeixi se’n garanteixi el reciclatge.
És evident que ens calen transformacions ràpides per a viure utilitzant menys energia i menys materials si el que volem és garantir condicions de vida digna per a tothom. En el cas de la gestió de residus ens cal un mapa ben clar del que està passant, una brúixola ben orientada i un consens entre tots els actors.
Com a IPS-CUP proposem un pacte de ciutat en matèria de gestió de residus perquè n’estem segurs que és una eina imprescindible per garantir una ciutat més habitable per tothom. La vida digna també implica tenir uns carrers nets i un futur verd. n
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