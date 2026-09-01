Opinió
Els retorns
Nietzsche parlava de l’etern retorn i Homer de la importància del viatge, i sempre és agraït donar un sentit metafòric a tot el que ens passa. De fet, els clàssics ens ajuden a vestir situacions que s’articulen més a partir del que hem de fer que no del que realment voldríem fer. El concepte de retorn sempre sona poètic, un inevitable, la síntesi dels nostres costums i el símbol de les sinèrgies emocionals. Naixem i iniciem un bucle d’anades i vingudes que sovint ens condueixen als mateixos espais i a les mateixes persones, com empesos per una força invisible que ens defineix com a individus. Però també hi ha una altra opció, que és deixar-se de bàlsams interpretatius i abraçar la veritat: el retorn a la suposada normalitat de setembre és una estafa piramidal que hem ajudat a construir-nos entre totes i tots. Sí, les rutines son necessàries i, sí, formem part d’un sistema productiu que necessita unes regles i uns cicles horaris per ser funcional. Però no podem menystenir el nostre dret a la rebequeria infantil, al «no vull» de braços plegats i al clam per a una altra vida en què no hagis d’acceptar les teves fonts d’infelicitat. D’acord, ja no tens edat per comportar-te com si t’haguessin negat una llaminadura, que la gent et mira de reüll i fes el favor de llevar-te de terra, però és que quina mandra haver de fer una cosa que, per més estabilitat que et doni, comporta una renuncia a tots els aspectes de la vida que et fan somriure. No tens més remei que assumir les teves responsabilitats, però també tens la prerrogativa de queixar-te, de cridar, de voler fugir, de lamentar que hagis d’abandonar els racons on et sents més vius que mai. I compte, que et pot agradar molt la teva feina i a la vegada passar-te els dies somiant amb la propera interrupció de la quotidianitat. Al final, viure consisteix a trobar la manera més efectiva de fer conviure l’adult funcional i el nen enrabiat. Hi ha qui s’ho mirarà amb recel però segurament és la versió més acurada i honesta d’un mateix.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Denuncien llançaments de bales en un carrer de Girona: «Una em va passar fregant el cap»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Obren a una masia aïllada de Beget un negoci de cultiu i disseny amb flors de temporada
- Necrològiques del 31 d'agost de 2026
- Una àvia de 70 anys, la persona amb més aura de Blanes
- 48 hores perquè Quique Cárcel tanqui la plantilla del Girona
- Necrològiques de l'1 de setembre de 2026