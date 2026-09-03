Opinió
Girona i la Casa de la Tecnologia
«És un dels projectes emblemàtics del nostre mandat i, després de treballar-hi durant molt de temps, em fa molta il·lusió presentar-lo perquè és un projecte transformador per a Girona que vol pujar al tren de la nova revolució tecnològica». Són paraules de Marta Madrenas, llavors alcaldessa de Girona, el 20 de maig de 2022 sobre la futura Casa de la Tecnologia-Museu de les Matemàtiques. Al seu costat, el llavors regidor d’Urbanisme Lluís Martí pronosticava que el museu entraria en funcionament abans d’acabar l’any 2023. Fa pocs dies, enfilant ja la recta final de l’any 2026, caminant per la carretera Barcelona vaig haver de fer un petit salt davant de l’antic Xalet Soler per no trepitjar el cartell que anunciava la futura Casa de la Tecnologia. Esparracat, brut i caigut a terra al mig de la vorera en una imatge il·lustrativa de la trencadissa d’un projecte enfangat en un mar de desesperant lentitud en les licitacions i els posteriors entrebancs en unes obres que, efectivament, no es van acabar el 2023, sinó que van començar el 2024 i es van aturar sis mesos més tard per culpa de problemes en els forjats.
Des de llavors, l’edifici està tancat, degradant-se cada cop i, contribuint, a la mala imatge de l’entrada sud de Girona i a fer créixer l’enorme distància entre la ciutadania i la política. Sí, ja sé que «no és culpa de ningú». Que si cal temps per enllestir les licitacions, que si els forjats i els clàssics problemes en les obres, que si ara cal refer el pressupost perquè quadrin els números. Tot això és veritat. Però també ho és que la gent veu que s’anuncien accions que no s’acaben o fent. O es fan amb molts i molts anys de retard. I es frustren els ciutadans; es frustren els polítics novells - que entren a alcaldies de municipis molt més petits i amb menys recursos, que Girona i n’acaben marxant al cap de quatre anys tips de paperassa -. I així és com s’adoba el terreny perquè la gent es vagi allunyant més de la política tradicional i s’acosti al populisme de les solucions fàcils. Encara que la política de les solucions fàcils encara desencallarà menys projectes.
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