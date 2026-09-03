Opinió
Un lloc on no em tirin el cafè a sobre
«Ho fan perquè se’ls permet discriminar a un grup social (...) i perquè hi ha qui demanda espais en els quals es produeixi aquesta discriminació», sentenciava, fa unes setmanes la periodista i escriptora Ana Iris Simón en un article d’opinió al diari El Pais. Ella considera que els hotels només per a adults, en els que no s’admeten clients menors de setze o divuit anys, són llocs en els quals es discrimina la mainada «per motius d’edat», i s’escandalitzava perquè, en canvi, alguns d’aquests establiments sí que admeten mascotes.
«És el mercat, amic», reblava en l’article, en el qual quasi criminalitzava les persones que prefereixen aquests hotels: «Hi ha qui anhela piscines lliures de ciutadans amb flotadors de La Patrulla Canina, que queden fatal de fons a les fotos d’Instagram, i esmorzars tranquils en els quals ningú vessi la llet. Hi ha qui prefereix tumbones a les que no s’acosti cap individu cridant «mama, em faig caca» (...) i vestíbuls en els que ningú faci rebequeries».
L’article em va deixar força parada. Vaig pensar que segurament no l’estava entenent correctament, que l’autora deuria haver fet servir una ironia que en aquell moment jo no captava. Ara l’he buscat per rellegir-lo, i m’adono que, si hi havia ironia, deuria ser tan subtil que es va perdre entre les seves paraules.
Afirmar que els hotels només per a adults discriminen els nens ve a ser un disbarat tan gran com dir que els hotels enfocats a famílies amb criatures discriminen els que no tenim fills, o com afirmar que els parcs infantils releguen els adults. Algú amb una mica de seny diria que les esglésies, les mesquites o les sinagogues són espais discriminatoris? Que les carnisseries discriminen els vegans? O que els casals de gent gran també potencien la marginació per raons d’edat?
Malauradament, tenim prou exemples de discriminació a la nostra societat (masclisme, racisme, homofòbia, classisme…) com per posar la mirada en uns establiments que, simplement, ofereixen serveis a un sector concret. Si vols anar a un hotel amb els teus fills, tens infinites opcions per escollir: no cal que et fixis en els que no accepten criatures (i això em fa pensar en les persones que van amb banyador a les platges nudistes –«és que són les més maques», he arribat a sentir– quan quasi totes les platges del litoral són tèxtils. Ara, que no se t’ocorri anar en boles en una platja normal, perquè et diran de tot).
Torno a llegir l’article, però res: no li trobo el punt. «Mmmm, que bé que ho pintes, Ana Iris: estic desitjant passar uns dies en un lloc amb nens fent rebequeries, on em tirin a sobre el cafè i on l’avís d’algú que s’està cagant em destorbin la lectura. I tot això, mentre els seus pares ho permeten», penso, rient tota sola. No sé vosaltres, però, posats a triar hotel, jo ho tindria clar: en buscaria un on no em pogués trobar l’Ana Iris i els seus fills. Per si de cas.
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