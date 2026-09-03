Opinió
Objectiu: Salvar Europa
De les notícies d’aquest estiu, dues han destacat. L’eclipsi solar que va tenir lloc el 12 d’agost com s’havia previst i l’allau de joves marroquins i subsaharians que van envair Ceuta que va tenir lloc el 30-31 de juliol. Un estava perfectament detectat per la Ciència que n’havia previst el moment, els llocs on es veuria i tots els altres detalls i quan la ciència afirma alguna cosa és compleix perquè el mètode científic és competent. Majoritàriament, els que van envair Ceuta eren joves desesperats per la seva manca de futur i desinformats o mal informats que es van creure la informació que van rebre per les xarxes socials que si aconseguien arribar a Ceuta ja no els podrien expulsar. Independentment de les causes profundes, de si el Marroc va estar empenyent o simplement no ho va evitar, la realitat és que els hi va arribar una informació falsa, se la van creure i el resultat provisional són més de 100 morts (82 només a la part espanyola, no tenim dades fiables de la part marroquina) i tot el devessall de fets que ha desencadenat la invasió, pensin que Ceuta té poc més de 80.000 habitants i van entrar poc menys de 80.000 persones. Fa pocs dies un periodista comentava que si els morts haguessin estat europeus, els respectius països haurien demanat explicacions i s’estarien buscant als responsables d’aquestes morts. Ara són oblidats, ni tan sols se sap la xifra exacta ni la llista de noms i no busquem els responsables de la falsa informació que va produir l’allau i que és responsable últim de les seves morts.
Alguns com el PP i Vox no volen ajudar a resoldre el problema. No volen repartir els immigrants que resten per fer la vida de Ceuta més lleugera. La Meloni ho aprofita per criminalitzar la immigració (idea recurrent de la ultradreta) i crear problemes a la UE. Parlen d’invasió i de comprometre l’espai Shenguen quan sabem que les dades diuen que l’entrada més gran d’immigrants pel Mediterrani ho fan per Itàlia i que Ceuta no forma part de l’espai Shenguen. La resposta europea preocupa encara que la contundent intervenció de Sánchez demanant una reunió de ministres de l’interior i la seva resolució tingui aparença d’una unitat que no es percep. La pregunta que ens hem de fer és, per què tants joves en dificultats en el nostre entorn vol venir a viure i treballar a Europa? La resposta es troba en la falta de futur dels joves d’aquests països i que Europa la veuen com l’arcàdia a anys llum dels seus països d’origen. Però Europa té elements inquietants, hi ha un ascens dels partits d’ultradreta que tenen com a objectiu reafirmar els nacionalismes, debilitar la unió i dintre de cada estat trencar la cohesió social. I tenen grans aliats, els Trump, Putin, Netanyahu, etc. i els tecno-magnats com Thiele (Palantir), Elon Musk i una llarga llista que ens volen fer creure que seguir la tecnologia com un oracle seria millor que la defensa de les llibertats i la democràcia.
Els líders de tendències dictatorials, que avorreixen la democràcia, intenten desmuntar Europa, devaluar les llibertats i la democràcia així com els organismes internacionals que lluiten per aquests principis i que fan nosa als «dictadors». Els tecno-magnats van més lluny i volen rebatre ideològicament les democràcies. Per exemple Thiele diu sempre que llibertat i democràcia són incompatibles (potser creu compatible dictadura –sigui tecnològica o altres– i llibertats) mentre organitza seminaris sobre l’anticrist. Però els dos grups coincideixen en fer servir les notícies falses per intentar aconseguir els seus objectius. Sempre s’han utilitzat, però ara amb les xarxes i amb la possibilitat d’ocultar els remitents la cosa arriba a extrems mai imaginats. Recordem la primera campanya de Trump amb l’empresa Cambridge Analytica. L’empresa va fer una segmentació de milers de perfils als estats clau per les eleccions i l’equip de Trump va enviar propaganda electoral adaptada a cada grup per tal que el votessin, a part de fer una campanya de mentides sobre Hillary Clinton. Poc va importar les contradiccions que la propaganda enviada a cada grup comportava, era evident la falta de consistència. Ara aquest tipus de campanyes les poden fer des de fora a tots els països i això les fa particularment alarmants.
Putin ja ha intentat interferir en determinades eleccions a estats europeus amb notícies falses, Musk s’ha declarat partidari de les ultradretes europees i ha fet campanya, campanyes explícites a favor d’elles. Europa, davant aquests atacs, no sols ha de defensar-se sinó que ha d’enfortir la seva unitat com demanen els informes Dragui, Letta i els recents acords sobre rearmament entre ells el de reforçar la ciberseguretat. Els dubtes sobre la immigració que, a pesar del que es digui, continuarà existint, no ajuden. Necessitem salvar Europa dels que ens volen fer desaparèixer del mapa, dels que estan propagant notícies falses, del populisme barat, del de les solucions trivials a problemes complexos que enlluernen però no funcionen.
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