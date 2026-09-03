Opinió
Pedro Sánchez descansa, no molestin
No molestin, no li demanin tantes explicacions a Pedro Sánchez sobre Ceuta, que l’home tenia dret a unes bones vacances com tot quisqui, i ara té també dret a reintegrar-se a la feina a poc a poc, sense presses i sense que el maregin vostès amb fets que, per postres, van passar quan ell estava descansant, cosa que, com encertadament va recordar, «es mi derecho». En lloc de valorar-li el mèrit que fins i tot en vacances pensés en els espanyols i els recomanés música i literatura, ara li venen amb la murga que si havia de conèixer no sé quins informes policials, que si el Marroc va tenir res a veure en tot el mullader o que si va haver-hi unes miques de violacions de res en una ciutat presa per invasors. Quina pesadesa. Oi que, després de vacances, els nens entren a poc a poc en la rutina escolar? Oi que ningú els posa un examen tot just començar? Doncs Pedro Sánchez igual, aquests primers dies de govern són per a saludar als companys del consell de ministres, folrar els llibres nous i, com a molt, escriure una redacció sobre com ha passat l’estiu a La Mareta. A veure si un president del govern tindrà menys drets que els treballadors i que els escolars.
-Ara que vostè ho esmenta, diria que els escolars tenen tres mesos de vacances. Com a president del govern, exigeixo també aquest dret, un altre més. Vull vacances tot l’estiu. I a l’hivern, vacances de Nadal i una setmana blanca per a anar amb tots els ministres a la neu. O és que la meva tasca és menys important que aprendre’s la taula de multiplicar, en el supòsit que aquestes coses es continuïn aprenent a l’escola?
-Prepararem un decret llei que contempli tot això, president.
Si Déu, que és omnipotent, es va permetre descansar després de crear el món, Pedro Sánchez, que no li va a la saga en omnipotència, es pot permetre un mes de vacances, passi el que passi a Espanya. El primer és el primer, exemples n’hi ha a palades. Com no recordar la matinada del 15 d’abril de 1912, quan el Titanic solcava les gelades aigües de l’Atlàntic Nord i algú va trucar a la porta de la cabina del capità, el senyor Edward J. Smith.
-Capità! Ens acostem a un iceberg! Xocarem!
- Ha vist l’hora que és, senyor contramestre? Ja m’ho explicarà demà. Estic descansant, és el meu dret.
I no va passar res. La modèstia de Sánchez -el seu tret més característic- li impedeix admetre-ho, però el que fa és lluitar pels drets dels treballadors donant exemple. Si per ell fos, s’hauria plantat a Ceuta el primer dia, hauria cridat a consultes l’ambaixador del Marroc i hauria convocat una reunió urgent del consell de ministres. En canvi, reclamant el seu dret al descans, està batallant contra els abusos laborals. Gràcies a l’exemple del president, aquests policies fora de servei que impedeixen un delicte, aquests capellans que donen la extremunció en hores intempestives i aquestes mares que es desperten a meitat de la nit perquè el nen plora, s’adonaran que la seva manera d’actuar és perniciosa, ja que tenen dret descansar. S’acabarà tot això, com s’acabarà, davant un infart en l’avió, la clàssica pregunta de l’hostessa sobre si hi ha algun metge entre el passatge.
-Jo ho soc, senyoreta, però estic de vacances. Aquest és el meu dret.
Van tenir vista Franco i els militars rebels, fa just 90 anys, d’organitzar un cop d’estat a mitjan juliol, aprofitant les vacances, que a Espanya són sagrades. Si l’Espanya de 1936 hagués tingut Pedro Sánchez de president, hauria aconsellat per la ràdio els èxits musicals del moment -com a molt canviant Quevedo per Raquel Meller- i hauria continuat de vacances, ja ho veurem a la tornada, estic descansant i aquest és el meu dret. El cop hauria triomfat en dos dies i ens hauríem estalviat tres anys de guerra, però va succeir que Azaña no tenia tanta inclinació al descans i es va obstinar a defensar la legalitat. Afortunadament, el socialisme ha evolucionat, i ara col·loca el descans dels treballadors, i especialment el del president del govern, per davant de qualsevol altra eventualitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La situació a Ceuta divideix la plaça del Vi de Girona
- L’empresa de Torroella Enplater guanya un premi internacional per crear un envàs de plàstic més reciclable
- Xavi Espart m’esgota
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Tinc crisis diàriament, no puc ni anar en bici
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
- Necrològiques del 2 de setembre de 2026