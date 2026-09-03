Opinió
Tot genera riquesa. Però per a qui?
Fa uns dies feia un cafè en un establiment de la plaça de la Independència. No en diré el nom: no es tracta d’acusar ningú ni de convertir una conversa en una inspecció local.
Sempre que puc, parlo amb cambrers i comerciants. No superaria una revisió per parells, però les ciutats solen confessar els seus problemes als bars abans que surtin a les estadístiques.
Un cambrer em va explicar que la direcció apujaria tota la carta. No només pels costos: alguns nous residents troben barats uns preus que, per a molts veïns, ja no ho són. El mateix cafè pot semblar una ganga o un luxe segons la nòmina des d’on es mira.
Empresarialment, és lògic. Si augmenta la demanda i el client paga més, per què cobrar menys? Una empresa ha de guanyar diners: sense beneficis no inverteix, no contracta i tanca. L’empresari assumeix riscos i paga lloguers, proveïdors, impostos i nòmines. No és una ONG, ni se li ha de demanar que ho sigui.
El problema va aparèixer després. El cambrer cobrava una mica més del salari mínim, uns 1.200 euros nets, i la pujada no es traduiria en ni un euro més a la nòmina.
El cafè pujarà. El seu sou, no.
Fa pocs dies, Joaquim Nadal defensava Girona com a «paradís de les bicicletes». Amb arguments raonables: aquests negocis recuperen locals tancats, paguen lloguers i combaten el desert comercial del Barri Vell. Ho resumia així: «Tot suma. Tot genera riquesa». Gemma Geis va compartir l’article a X: No cal afegir res més.
Nadal i Geis descriuen bé una part de la realitat. El ciclisme genera activitat, projecta Girona al món i aixeca persianes. Però la imatge és incompleta: mostra els locals que obren, no les dificultats per mantenir-los; valora la renda de qui arriba, no el poder adquisitiu que perd qui hi treballa; constata més activitat, però no qui captura la nova renda.
Per tant, potser sí que cal afegir-hi una pregunta: aquesta riquesa, a qui arriba?
Girona no es veu igual des d’un habitatge pagat que des d’un lloguer que s’endú mig sou; des d’una nòmina còmoda que des d’un salari de 1.200 euros; ni des de qui cobra el lloguer que des del taulell de qui ha de quadrar la caixa. No és un retret, sinó un avís davant la temptació de confondre terrasses plenes i actius revalorats amb una prosperitat que potser no existeix a peu de carrer.
Tampoc tots els empresaris es beneficien d’una ciutat més cara. Al costat del negoci que apuja preus, hi ha el comerciant que paga més de lloguer, llum i proveïdors, però no pot traslladar-ho al client. Sovint ven al veí, que també ha perdut poder adquisitiu. Aquest empresari també arriba just a final de mes i pot acabar expulsat de Girona.
Si el lloguer del local s’endú el marge de l’empresari i el de l’habitatge s’endú el sou del treballador, al final qui més prospera és el metre quadrat.
Repartir millor el creixement no és només justícia social; és també política econòmica. El salari del cambrer d’avui forma part de la facturació de la botiga de demà. Els ingressos del comerciant paguen nòmines i proveïdors. Quan els diners circulen, multipliquen l’activitat. Quan es concentren en actius i rendes immobiliàries, poden deixar una gran estadística patrimonial, però afeblir l’economia diària.
Girona no pot sostenir el comerç només amb visitants o nous residents de renda alta. Necessita una base local capaç de consumir tot l’any. Si els treballadors compren menys i els negocis perden clients i marge, la ciutat pot acabar plena d’activitat i, paradoxalment, buida de vida pròpia.
Aquella conversa no construeix una estadística, però sí la pregunta correcta. Si els clients permeten apujar preus, els residents pressionen els lloguers i els immobles guanyen valor, però els salaris no avancen, Girona genera riquesa. El problema és que no circula prou.
Els preus es globalitzen; els salaris continuen sent locals.
No afirmo que les bicicletes causin la gentrificació o l’habitatge car. Seria fàcil i poc rigorós. L’ecosistema ciclista és una peça d’una transformació on coincideixen turisme, nous residents, teletreball, escassetat d’habitatge i l’atractiu de Girona.
Atraure persones, talent, inversió i empreses és una bona notícia. L’alternativa no pot ser la decadència i les persianes abaixades. Però reconèixer els beneficis no obliga a ignorar els costos: un barri pot tenir tots els locals oberts i cada vegada menys veïns.
La solució no és congelar el preu del tallat, barrar el pas als ciclistes, culpar qui ve a viure a Girona ni exigir al petit empresari que reparteixi un marge que no té. El repte és que les empreses creixin, paguin millors salaris i siguin competitives: més habitatge, millor mobilitat amb l’entorn, més formació, menys entrebancs i una economia diversificada i productiva.
La demanda exterior ha de reforçar l’economia local, no substituir-la. Si la nova riquesa es transforma en inversió, ocupació de qualitat, salaris i consum, hi guanya tota la ciutat. Si només es converteix en actius més cars, Girona descobrirà el luxe abans d’haver consolidat la prosperitat.
Aquell divendres vaig marxar pensant que una ciutat no és rica perquè qui ve de fora la troba barata. Ho és quan qui hi inverteix pot guanyar diners, qui hi treballa pot continuar vivint-hi i el comerç conserva clients tot l’any.
Tot genera riquesa. Però només la riquesa que circula fa ciutat.
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