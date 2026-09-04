Opinió
Adolescència sense mòbils?
Recordo que quan el meu fill va fer dotze anys i va començar a anar a l’institut li vam regalar un mòbil que no ens havia demanat. És clar que d’això fa molt de temps, era abans de l’eclosió de les xarxes socials.
Actualment, als centres educatius tenen totalment prohibit el mòbil a infantil i primària i per l’ESO, FP i Batxillerat cada centre pot decidir si té una prohibició total o en permet l’ús educatiu i controlat en diversos moments. El 2023 va néixer a Barcelona el moviment Adolescència Lliure de Mòbils (ALM) que pretén que els joves no puguin accedir als dispositius amb tots els ets i uts fins als 16 anys. Aquest moviment propugna el que anomenen «pacte de les famílies» per tal que s’hi adhereixin amb l’objectiu que els adolescents sense mòbil no siguin vistos com a marcians i quedin exclosos entre els seus companys. Penso que són bones intencions, però tenen mala peça al teler. És ben cert que no diuen pas que els adolescents no tinguin possibilitat de telefonar, si cal, sinó que tinguin restringit l’accés a les xarxes socials amb la idea, ben certa, que els adults hem creat un entorn tecnològic al qual els nens estan entrant massa aviat, i les famílies individualment no tenen força per resistir la pressió social. Queda clar que és un tema de gran complexitat perquè, francament, no m’imagino joves de quinze o setze anys sense el seu dispositiu. Un cop més, la millor solució passa per l’educació a la família, el diàleg, una certa tolerància i sobretot, sobretot, donar exemple perquè els adults estem enganxats als mòbils i hem de reconèixer que ens costa separar-nos-en fins i tot per anar a un cert lloc.
Entenc que no deu ser fàcil ser pares d’adolescents en aquesta època de revolució digital en el que és pràcticament impossible evitar que vegin coses per les quals no estan preparats. Imatges pertorbadores de violència i una pornografia que va molt més enllà que la simple contemplació de cossos nus o actes sexuals convencionals, com aquelles revistes que miràvem d’amagat els que tenim els cabells blancs. Els dispositius mòbils poden ser, certament, la porta d’entrada de persones malintencionades i, a banda d’això, constitueixen per si mateixos un perill d’addicció i aïllament de la vida real. I les millors armes per a lluitar-hi són l’educació, la confiança, la complicitat, l’exemple i també un respecte vigilant per la seva intimitat. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.
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