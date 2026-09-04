Opinió
Bogeria i salut
Una lectora m’explica que fa molts anys, el dia que li va venir la primera regla, es va empassar sense voler una mosca que se li havia ficat a la boca, oberta per la sorpresa. A casa seva li havien advertit amb brutalitat que, a partir d’aquell dia, havia d’anar amb compte perquè, a la mínima que fes, es podia quedar embarassada. Durant mesos va creure que estava embarassada de la mosca. Va créixer amb aquella idea racionalment inviable, encara que psicològicament possible. Així, ja de gran, quan va tenir la seva primera filla, va creure veure-hi trets de la mosca. La nena va créixer i ella se la va estimar, però no podia deixar de sentir alhora una certa aprensió envers aquells trets, per més que els considerés imaginaris. Actualment és àvia de dos nens, un d’ells normal, però l’altre amb maneres d’insecte.
Li vaig preguntar quines eren exactament aquelles maneres. Em va respondre que el nen s’aturava durant hores a observar el vol de les mosques, com si entengués un idioma del qual els altres haguéssim estat exclosos. Quan una topava contra el vidre de la finestra, de seguida hi anava per alliberar-la amb una delicadesa impròpia de la seva edat.
El més extraordinari de les supersticions no és que sobrevisquin a la intel·ligència, sinó que se les empesquin per conviure-hi. La raó diu una cosa i la imaginació, una altra. I totes dues porten existències paral·leles sense molestar-se gaire. Aquella dona sap que cap ésser humà no pot engendrar una mosca ni una mosca, un ésser humà. Però hi ha coneixements que resideixen al cervell i coneixements que s’instal·len a les vísceres. Els primers discuteixen; els segons se sotmeten a lleis anteriors al llenguatge. No passar per sota d’una escala. Tocar fusta. Evitar un número…
Potser la diferència entre la bogeria i la salut mental no consisteix a tenir o no tenir fantasies d’aquesta mena, sinó en la relació que establim amb elles. La senyora mai no va deixar que aquella mosca governés la seva vida, tot i que tampoc no va aconseguir expulsar-la del tot.
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