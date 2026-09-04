Opinió
Gerres d’aigua freda a l’independentisme
Els cops de porra de la policia espanyola són el millor estimulant del nacionalisme català. L’últim episodi ha sigut elevar a la condició gairebé de màrtir el menor que va ser atonyinat als afores de l’estadi de l’Elx. És tan enorme el deliri d’alguns que n’hi ha que han volgut veure-hi un punt d’inflexió en el moviment independentista, entre els quals destaca el cantautor Lluís Llach: «Guardo aquesta foto (la del noi apallissat) com el testimoni d’un canvi de paradigma possible», va escriure l’expresident de l’ANC. Han tornat a recordar la teoria d’Alexandre Deulofeu per la qual Espanya es desintegraria el 2029, el desastre del 1898, i tot el repertori habitual. També l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, que no es perd cap sarau nacionalista, va fer una crida a omplir els camps de futbol catalans d’estelades. Llevat del partit Barça-Athlètic de Bilbao, amb el repartiment de l’ensenya independentista a l’exterior i l’adrenalina de feia quatre dies, ningú no li va fer cas, ni a Montilivi. Un èxit rotund, com la gestió de les escombraries.
L’eufòria va durar més aviat poc, de Nadal a Sant Esteve, fins que van caure les enèsimes gerres d’aigua freda dels tribunals europeus. Tot i que dijous es va conèixer una sentència que desautoritza la doctrina Marchena, aplicada als manifestants d’Aturem el Parlament, el Tribunal de Drets Humans (TEDH) ha inadmès de manera definitiva les demandes de l’expresident de la Generalitat Quim Torra i de l’exvicepresident de la Mesa del Parlament català, Josep Costa, per la denúncia que havien presentat pel suposat espionatge amb el software Pegasus. El tribunal ha argumentat que els fets denunciats «no revelen cap aparença de violació dels drets i llibertats». Recorden allò que van repetir tantes i tantes vegades d’«Europa ens mira» o «Europa ens acabarà donant la raó»? Precisament va ser Quim Torra el que, en la sessió del Parlament de Catalunya del 6 de juny de 2018, va dir que «Espanya és una cosa especial, on la justícia funciona d’una manera diferent de la resta dels països d’Europa. Allà guanyarem; allà guanyarem, a Europa, i això ens permetrà acabar guanyant. Allà guanyarem, no en tinguin cap mena de dubte. Per això és per nosaltres tan important l’espai lliure, l’espai lliure d’Europa». Un altre èxit.
El mateix tribunal també acaba de declarar inadmissible la demanda presentada per Laura Borràs contra la seva condemna pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes. Això vol dir que el tribunal d’Estrasburg ni tan sols entrarà a examinar el fons de les suposades vulneracions de drets fonamentals que l’expresidenta del Parlament assegurava haver patit durant el procediment judicial. Ara bé, tenen una habilitat inigualable per girar la truita de totes les rebregades que pateixen. El diputat de Junts, Francesc de Dalmases, ha interpretat que «és impossible no pensar que no entra en el fons de la qüestió precisament perquè, si ho hagués fet, li hauria estat impossible avalar aquest procés judicial irregular, viciat i adulterat des de la instrucció.» Alça, Manela! Una altra de les justificacions és dir que, al TEDH, hi ha una magistrada espanyola, María Elósegui, molt conservadora i de l’Opus Dei. És cert, però costa de creure que la resta de magistrats es juguin el seu prestigi només per complaure una col·lega. Ja seria hora que el nacionalisme català fos conscient que el TEDH ha deixat molt clar, en diverses ocasions, que els processos de secessió no tenen cabuda a les institucions comunitàries i que les constitucions estatals són inviolables. Un dels grans problemes del nacionalisme català és que no té cap influència en el món, cap nacionalista ocupa càrrecs de rellevància a escala internacional.
De totes maneres, el disgust més gran que han tingut aquests últims dies els independentistes és que els francesos hagin decidit mantenir la denominació de «Pirineus Orientals», en el territori on ells l’han batejat com a «Catalunya Nord», per davant de les altres dues opcions, que eren «Pirineus Catalans» i «Pirineus Mediterranis». Però com que els conceptes democràtics dels nacionalistes són molt limitats, l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit que «Catalunya Nord es continuarà dient, oficialment, Pirineus Orientals, però sempre serà una part del nostre País, la Catalunya del Nord». Tornaré a recordar el que va dir fa uns anys el gran hispanista John H. Elliot: «El principal error dels independentistes va ser viure en una realitat virtual». No han canviat.
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